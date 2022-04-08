СМИ: Главу 5-й службы ФСБ, которая обеспечивала Путина данными о ситуации в Украине, перевели в СИЗО 8 8.04.2022, 17:21

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Фото: AFP

Путин начал репрессии против ФСБ.

В России главу 5-й службы ФСБ генерала Сергея Беседу перевели в СИЗО Лефортово. Об этом со ссылкой на источники написал в соцсетях журналист Андрей Солдатов, специализирующийся на российских спецслужбах, передает inforesist.org.

По словам источников, дело российского генерала расследует Главное Военное следственное управление СК РФ. Возможное преследование силовика ранее журналисты связывали с тем, что его служба перед началом вторжения в Украину доносила до российского руководства недостоверную информацию о политической ситуации в стране.

В то же время «Агентство» пишет, что не нашло информации об избрании меры пресечения Беседе. Официально российские власти возможное дело против него никак не комментировали.

Ранее СМИ писали, что Путин начал репрессии против своего любимого ведомства — ФСБ. Под удар попала так называемая 5-я служба ФСБ — ее руководителя Сергея Беседу и его заместителя Болуха отправили под домашний арест.

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