Мародеры РФ вывозят через Беларусь украденные у украинцев авто 19 8.04.2022, 17:34

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Среди украденных авто не только легковые, но и грузовики с маркировкой украинских торговых брендов.

Российские оккупанты грабят не только дома мирных украинцев, но и угоняют их автомобили, пишет glavred.info.

Угнанные в Украине автомобили мародеры РФ перегоняют через Беларусь в РФ. Соответствующие фото публикуют очевидцы в Сети.

Отмечается, что колонны с украденными в Украине автомобилями замечены на дорогах Беларуси.

Среди них не только легковые авто, но и грузовики с маркировкой украинских торговых брендов.

Отмечается, что особую концентрацию таких машин можно отметить в Мозыре, Гомеле, Речице, Наровле, Хойниках и Ельске.

Уточняется, что вначале можно было говорить о том, что так военные ВС РФ обозначают свои личные автомобили, но при этом на таких машинах практически всегда отсутствовали гос. номера, что является прямым нарушением ПДД.

"Наибольший трафик таких машин на белорусских дорогах был зафиксирован 5 апреля, уже после начала отступления войск ВС РФ с территории Украины", - подчеркивается в сообщении.

Ранее сообщалось о том, что российские оккупанты занимаются мародерством в Украине, используя амуницию для перевозки награбленного.

Об этом рассказал один из защитников Украины, который осмотрел бронежилет противника.

По его словам, металлическую пластину в бронежилете оккупант РФ заменил на макбук.

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