На автобусе за границу: кто возит белорусов, куда и как часто 2 8.04.2022, 18:27

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Актуальная информация по автобусным перевозкам.

В Беларуси отменены ограничения на выезд за границу, действовавшие полтора года — с конца 2020-го. Это значит, что можно просто купить билет, к примеру, на автобус, и отправиться за рубеж: никаких дополнительных справок не потребуется. Onliner.by расспросил крупнейших перевозчиков, чтобы актуализировать информацию по автобусным перевозкам: кто возит, куда и как часто?

«Минсктранс»: Варшава и Вильнюс ежедневно, Россия — пока нет

В настоящее время «Минсктранс» выполняет регулярные международные рейсы в Польшу, Литву и Латвию.

Польша

Минск — Варшава (через Брест). Время отправления из Минска: 0:10 и 13:30 (ежедневно).

Цена билета, указанная на сайте компании на момент этой публикации, стартует с 75 рублей.

Минск — Варшава (через Белосток). Время отправления из Минска: 8:00 (ежедневно).

Цена билета, указанная на сайте компании на момент этой публикации, составляет 80 рублей.

Литва

Минск — Вильнюс. Время отправления из Минска: 8:30 и 11:00 ежедневно; 1:50 (воскресенье, понедельник, вторник).

Цена билета, указанная на сайте компании на момент этой публикации, составляет 48 рублей.

Минск — Каунас. Время отправления из Минска: 23:30 (ежедневно).

Цена билета, указанная на сайте компании на момент этой публикации, составляет 48 рублей.

Латвия

Минск — Рига (через Вильнюс). Время отправления из Минска: 22:00 (четверг, пятница, суббота, воскресенье);

Минск — Рига (через Даугавпилс). Время отправления из Минска: 8:40 (четверг, воскресенье).

Известно о еще одном рейсе, который открывается с 15 апреля.

Минск — Даугавпилс. Время отправления из Минска: 8:40 (пятница, суббота). Отправление из Даугавпилса: 12:30 (суббота, воскресенье).

Германия

В «Минсктрансе» сообщили, что с 15 апреля открывается международный рейс в Мюнхен.

Минск — Мюнхен (через Брест, Берлин, Нюрнберг). Время отправления из Минска: 12:00 (пятница).

— Перед поездкой за рубеж рекомендуется уточнить информацию о правилах въезда в страну следования: наличие ПЦР-теста и других дополнительных документов, — предупредил перевозчик.

Москва и Санкт-Петербург — пока нет

— Рейсы в Российскую Федерацию в данный момент не осуществляются. В случае наличия спроса пассажиров возможна организация рейсов по действующим международным маршрутам (Минск — Москва и Минск — Санкт-Петербург, а также увеличение числа рейсов по действующим международным направлениям, — отметили в «Минсктрансе».

В компании добавили, что пока рано говорить о восстановлении того уровня перевозок, который был до пандемии.

Ecolines: Литва, Польша и Россия, а с пересадкой: Германия, Латвия, Чехия, Эстония

В Ecolines рассказали о том, какие маршруты выполняют в прямом и обратном направлении.

Польша

Минск — Барановичи — Брест — Варшава. Время отправления из Минска: 10:40 и 20:00 (ежедневно);

Цена билета, указанная на сайте компании на момент этой публикации, составляет 85 рублей.

Минск — Лида — Гродно — Белосток — Варшава. Время отправления из Минска: 21:45 (ежедневно).

Цена билета, указанная на сайте компании на момент этой публикации, составляет 85 рублей.

Литва

Минск — аэропорт Вильнюс — Вильнюс. Время отправления из Минска: 0:30 (ежедневно).

Цена билета, указанная на сайте компании на момент этой публикации, составляет 57 рублей.

Россия

Минск — Орша — Витебск — Санкт-Петербург. Время отправления из Минска: 21:00 (ежедневно).

Цена билета, указанная на сайте компании на момент этой публикации, составляет 60 рублей.

Минск — Москва. Время отправления из Минска: 22:30 (четверг, пятница, суббота, воскресенье).

Цена билета, указанная на сайте компании на момент этой публикации, составляет 55 рублей.

Пересадочные рейсы

- пересадка в Варшаве в города Чехии: Прага, Градец-Кралове (ежедневно);

- пересадка в Варшаве в города Германии (ежедневно);

- пересадка в Вильнюсе в Ригу, Таллин, города Чехии, города Германии (ежедневно).

— На сегодня особенных требований для пересечения границы нет. Что касается коронавирусных ограничений, они постоянно смягчаются во многих странах. Мы предоставляем всю информацию, которая дается компетентными службами стран, где проходят маршруты, и является общедоступной, — отметили в Ecolines.

В компании добавили, что пока слишком рано для того, чтобы прогнозировать увеличение числа регулярных рейсов.

Intercars: Польша, Россия, Чехия

О своих регулярных рейсах рассказали в компании Intercars.

Польша

Минск — Варшава (до аэропорта Модлин). Время отправления из Минска — 9:40 и 21:00 (ежедневно).

Цена билета — 65 рублей.

Россия

Минск — Москва (через Смоленск). Время отправления из Минска — 19:30, 21:45 (ежедневно).

Цена билета — 50 рублей.

Минск — Санкт-Петербург (через Полоцк, Псков). Время отправления из Минска — 20:00 (ежедневно).

Цена билета — 60 рублей.

С 5 июня появится еще один регулярный рейс.

Минск — Анапа (через Брянск, Орел, Курск, Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар, Джубгу, Архипо-Осиповку, Геленджик, Кабардинку, Новороссийск).

Цена до Анапы — 155 рублей.

— В перспективе рейсы в Сочи и Туапсе, если будет пассажиропоток в этом году, — отметили в Intercars.

Чехия

Минск — Прага (через Краков, Катовице, Остраву, Брно). Время отправления из Минска — 21:00 (ежедневно).

Цена билета — 120 рублей.

— Для пассажиров все стало еще проще: нужен билет, паспорт и виза (если это страна из шенгенской зоны), — добавили в компании.

Что сейчас происходит на границах с ЕС?

— О какой-то напряженной или нестандартной обстановке на границах с Евросоюзом говорить не приходится. Однако ввиду последних событий на границе с Литвой возникают трудности у тех, у кого виза типа «С». Если пассажиры говорят, что едут с туристической целью и не могут назвать никакую другую причину въезда, их высаживают. У граждан Украины возникают трудности, если они едут с обычным паспортом, а с биометрическими паспортами вопросов нет. Граждан РФ не пускают вовсе, — говорят в Intercars.

Есть ли другие варианты?

Есть. За последние дни резко выросло число маршруток, которые следуют за границу, преимущественно в Польшу и Литву. Можно найти удобные варианты в том числе из Гродно и Бреста, частота отправлений впечатляющая.

Что нужно для выезда за границу?

Веденные ранее ограничения на пересечение границы в условиях COVID-19 были отменены с 0:00 3 апреля, теперь для граждан Беларуси въезд в страну и выезд не ограничены. ПЦР-тест (сертификат о вакцинации) на белорусской границе не потребуется.

В Государственном пограничном комитете уточнили, что для иностранных граждан и лиц без гражданства въезд в Беларусь и выезд также не ограничены. Вместе с тем для въезда иностранцам необходим ПЦР-тест (сертификат о вакцинации). Это не распространяется на иностранцев, прибывающих в Беларусь в связи с социально-политической обстановкой в Украине, в том числе следующих транзитом через территорию иных стран. Также иностранным гражданам, следующим из Украины к месту постоянного проживания, разрешен безвизовый въезд на территорию Беларуси до 15 апреля включительно.

Гражданам России для въезда в Беларусь через белорусско-российский участок границы ПЦР-тест (сертификат) не нужен. Пограничный контроль на белорусско-российской границе белорусскими пограничниками не осуществляется как на наземном участке, так и в аэропортах.

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