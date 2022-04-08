Что с присутствием российских войск на Полесье? 3 8.04.2022, 19:20

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Полевого госпиталя оккупантов в Наровле больше нет.

Жители Наровля сообщили «Радыё Свабода», что на территории бывшей автобазы, где во время войны работал российский полевой госпиталь сейчас чисто.

«Все шатры собрали и уехали. После них даже кто - то убрал территорию», — сообщил местный житель.

Тем не менее на данный момент много российских военных остаются в Наровле.

«Их грузовики ездят по Наровле сегодня туда-сюда. В магазинах скупают алкоголь, сигареты, продукты. Их ну очень много! Ощущение, что больше, чем жителей Наровли», — отметил местный человек.

Из Центра радиационной медицины в Гомеле, где с начала войны лечили российских раненых, выехали российские врачи.

«Больше у центра нет ни санитарных ПАЗ, ни Уралов, которые перевозили раненых и трупы», — поделился источник.

Тем временем под Брагином группируются беларусские контрактники и те, кто на срочной службе. Часть 11-й механизированной бригады Слонима перевели под Брагин. Куда точно, неизвестно.

«Они сейчас там живут в палатках. Где там, точно неизвестно и им говорить нельзя. Там же развернули полевую кухню. Причем выяснилось, что там не только механизированная бригада из Слонима, но и другие части. На день у них забирают телефоны. Вечером дают на некоторое время, чтобы созвониться с родными. Пока ничего не делают, обживаются. Помимо «командировочных» (а это 9 рублей), им доплачивают по 12 рублей как за боевое дежурство», — рассказала мать одного из контрактников.

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