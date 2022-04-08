СМИ: Два офицера КГБ подорвались на российской мине в Гомельской области 30 8.04.2022, 21:04

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Андрей Реуцкий

История не афишируется госструктурами Беларуси.

Как стало известно «Нашай Ніве», два офицера Управления КГБ по Гомельской области погибли, подорвавшись на противотанковой мине. Мина осталась возле лагеря, разбитого российскими войсками возле украинской границы. История не афишируется госструктурами Беларуси.

«Российское формирование разбило лагерь в лесу в Гомельской области, в районе Полесского экологического заповедника, — рассказал осведомленный источник. — Все делали по военной науке: окопались, заминировали подходы с нескольких сторон, стали лагерем. Они не знали, где они находятся. Могли думать, что в Украине. Через какое-то время получили приказ двигаться на юг. Бросили позиции, даже забыли несколько коробок с боеприпасами», — говорит источник.

Нам неизвестно, почему о лагере не было информации у белорусских силовых структур. Или речь о сбое в коммуникации, или российские войска системно используют территорию Беларуси, не ставя белорусскую сторону в известность относительно того, где они находятся.

«На следы лагеря наткнулся лесник при обходе, заметил коробки с боеприпасами и сообщил, »куда надо».

В результате лесники увезли двух офицеров Гомельского управления КГБ показывать место находки, и те подорвались, вероятно, наехав на противотанковую мину, которую россияне оставили на подъезде к лагерю. Пострадали ли при этом лесники, нам неизвестно, а два КГБиста погибли», — сообщили люди, знакомые с ситуацией.

На днях белорусская служба Радио «Свобода» сообщала, что в Мозыре наблюдали похоронную процессию, которая вышла из двора районного отдела КГБ. Собеседники журналистов рассказывали о загадочном подрыве сотрудника на мине, но не знали деталей. Речь была о том самом случае.

По информации «Нашай Нівы» один из погибших — это 35-летний подполковник КГБ Андрей Реуцкий.

Официальной информации о происшествии в государственных СМИ не было.

Россия напала на Украину 24 февраля, в том числе и с территории Беларуси. Это грубое нарушение международного права было осуждено Генеральной Ассамблеей ООН 140 голосами против пяти, среди этих пяти и Беларусь.

В результате агрессии погибли уже тысячи военных с обеих сторон, а также мирных жителей. Разрушены тысячи зданий в сотне городов Украины. На оккупированных территориях происходят настоящие зверства, масштаб их стал известен после отступления российских войск из-под Киева, Чернигова и Сум.

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