Белорусские добровольцы: Как освободим Украину, пойдем освобождать Минск 7 8.04.2022, 21:14

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The Wall Street Journal опубликовал статью о наших добровольцах в Украине.

Влиятельное американское издание The Wall Street Journal пообщалось с белорусскими и российскими добровольцами, которые считают, что путь к освобождению их стран начинается на украинском фронте.

С 24 февраля, когда Путин напал на Украину, сотни белорусских добровольцев присоединились к белорусскому батальону Кастуся Калиновского и другим аналогичным формированиям в составе Вооруженных сил Украины. Как говорят руководители белорусской оппозиции, еще более тысячи добровольцев ожидают рассмотрения их заявок на вхождение в состав батальона и соответствующего обучения.

Другое военное формирование, так называемая «Свобода России», сейчас готовится к отправке на фронт. Среди его членов — бывшие российские солдаты, попавшие в плен и перешедшие на другую сторону, а поддерживают новый легион влиятельные лидеры российской оппозиции в изгнании, пишет Wall Street Journal.

Батальон Калиновского сейчас состоит примерно из 200 человек: от активистов и блогеров, не имеющих боевого опыта, до ветеранов войны на Донбассе. Сам батальон уже участвовал в боевых действиях: он помогал защищать Киев, город, который россияне так и не сумели взять за пять недель ожесточенных боев.

Сейчас в Украине формируется и другой белорусский батальон — «Пагоня», белорусские части также есть в украинской теробороне, городах Одесса и Луцк.

Также активисты в Беларуси сжигают оборудование на железной дороге, которую использует российская армия, чтобы переправлять оружие и грузы на киевский фронт.

Вскоре после начала войны Владимир Зеленский пригласил добровольцев со всего мира приезжать и бороться за независимость Украины в новосозданном интернациональном батальоне. Батальон «Пагоня» является его частью. Батальон Калиновского, наоборот, входит в регулярную украинскую армию, даже имеет собственного белорусского руководителя. На сегодня трое солдат батальона погибли в бою.

Белорусскую оппозицию уже долго вдохновлял пример украинского сопротивления России. А вот для россиян идея бороться против собственных соотечественников — что-то довольно новое.

О формировании «Свобода России» стало известно несколько дней назад, когда трое его участников выступили на пресс-конференции в Киеве. Эти мужчины в черных балаклавах рассказали, что попали в Украину с российской армией, но потом оказались в плену и начали сомневаться в официальной российской идеологии. На конференции они отказались предъявлять какие-то доказательства своей прежней службы в российской армии и не рассказывали детально, в каких военных единицах и в каком регионе Украины воевали. Также эти люди не слишком много рассказывали о самой «Свободе России», но сообщили, что в ее состав входят, в том числе, белорусские солдаты.

Марат Гельман, российский оппозиционный активист, говорит, что хотя российские добровольцы на украинской стороне и не выглядят как значительная военная единица, их политическую важность трудно переоценить. Эти люди, объясняет Гельман, дают надежду, что когда война закончится и станет известным, что граждане России помогали украинцам бороться с агрессором, это облегчит будущий диалог между русскими и украинцами.

Что касается Беларуси, то эта страна сейчас испытывает серьезный рост влияния России. Ситуация ухудшилась после выборов 2020 года, когда Лукашенко жестоко подавил массовые протесты несогласных с итогами выборов.

Сергей Беспалов — один из белорусских добровольцев в украинской армии — уехал из Беларуси в 2020 году, когда некоторые из его друзей были задержаны за уличные протесты. Беспалов как журналист и блогер, который управляет несколькими телеграмм-каналами, считал, что может стать следующей целью.

Когда началась война, Беспалов находился в Киеве. В том хаосе, что происходил в начале вторжения, украинские спецслужбы арестовали Беспалова, так как подозревали, что он российский диверсант. Чтобы доказать им, что это не так, Беспалов показал украинцам свои телеграм-каналы и тату «Стоп Лука».

Сейчас Сергей не только присоединился к батальону, но и помогает привлекать туда новых рекрутов. «Как только освободим Украину, пойдем освобождать Минск», — говорит он.

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