Денисова: Российские оккупанты похитили более 120 тысяч украинских детей 5 8.04.2022, 22:50

4,854

Путин хочет передать их в приемные семьи по ускоренной процедуре.

Оккупанты похитили и вывезли в Россию более 120 тысяч украинских детей. Путин хочет передать их в приемные семьи по ускоренной процедуре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Уполномоченную Верховной рады по правам человека Людмилу Денисову.

"Рашистские СМИ начали публиковать информацию об инициативе президента РФ по внесению изменений в законодательство для организации ускоренной процедуры усыновления детей из Донбасса", - написала омбудсмен в своем Facebook.

По ее словам, в госдуме уже прорабатываются соответствующие изменения в российское законодательство. Денисова отметила, что после этого возвращение ребенка родителям станет невозможным.

По разным источникам, оккупанты вывезли в Россию более 121 тысячи украинских детей. Это как дети-сироты, так и те, кто имеет родителей.

"В настоящее время известно, что часть детей вывезена оккупантами из Мариуполя в Донецк и в направление Таганрога", - уточнила Денисова.

Омбудсмен обратилась к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время войны России против Украины учесть эти факты нарушений прав украинских детей и военных преступлений российских оккупантов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».