Путин назначил нового командующего наступлением на Украину 3 8.04.2022, 23:06

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Он имеет опыт «работы» в Сирии.

Россия реорганизовала командование своими операциями в Украине. В частности, назначила нового командующего наступлением, имеющего большой опыт работы в Сирии.

Об этом сообщает BBC.

Сообщается, что между российскими силами, вторгшимися в Украину 24 февраля, не было координации. Руководство ими осуществлялось по каждому направлению раздельно.

"Была действительно плохая координация между этими разными командованиями", – сказал западный чиновник, добавив, что российские войска никогда не учились работать таким образом.

В настоящее время операциями руководит командующий Южного военного округа - генерал Александр Дворников. Отмечается, что у него большой опыт российских операций в Сирии.

Однако западные чиновники заявляют, что российское командование проводит поэтапное отправление новых российских сил на Донбасс, вместо того чтобы сделать паузу и дать военным должным образом перегруппироваться.

Считается, что Россия имеет не менее 100 батальонных тактических групп, доступных для операций, после того, как они были восстановлены после боев.

"Если Россия не сможет изменить свою тактику и не будет гораздо эффективнее в использовании всех инструментов в свою пользу, если ей это не удастся сделать, тогда им будет трудно достичь успеха даже в этих ограниченных целях, которые они установили", - сказал западный чиновник.

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