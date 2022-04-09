Глава Сумской области: Нам нужна своя «линия Маннергейма» с Россией 8 9.04.2022, 10:39

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Укрепления на границе должны быть такими, чтобы войска агрессора не могли даже войти в Украину.

Глава Сумской области Дмитрий Живицкий заявил, что области нужна стена на границе с Россией.

Об этом он рассказал в интервью dw.com.

Он отметил, что из-за правящего режима Путина угроза новой войны с Россией будет и после победы.

"Укрепляются блокпосты, опорные пункты, и мы понимаем, что на ближайшие годы, даже если мы быстро выиграем войну, если не будет политического и идеологического изменения в России, то оставаться в состоянии покоя мы не можем", - сказал Живицкий.

Председатель ОВА отметил, что на границе с агрессором необходимо построить такую защитную инфраструктуру, чтобы исключить заход вражеских войск.

"Нам необходимо строить некую линию Маннергейма, укреплять границу. Я остаюсь сторонником того, что должна быть физическая стена, которая будет непроходимой. То есть такой набор технических сооружений, чтобы было невозможно сюда зайти. Также должна быть серьезная система противовоздушной обороны. Потому что то, что наши города бомбардируются и обстреливаются с воздуха, это серьезная проблема. Мы не можем быть уверенными, что это не повторится снова", - высказался глава военной администрации.

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