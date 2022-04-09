Компьютерные чипы будущего можно производить из меда 2 9.04.2022, 12:47

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фото: pcgamer.com

Они будут очень стабильными и надежными в течение очень долгого времени.

Ученые Университета штата Вашингтон сделали открытие, которое может значительно упростить разработку компьютерных чипов. Для их создания должны использоваться так называемые мемристоры, которые будут изготовлены из меда, пишет hi-tech.news.

Решение, подготовленное американскими учеными, может через несколько лет сделать компьютерные чипы не только более простыми в производстве, но и пригодными для вторичной переработки и намного более экологичными.

Речь идет о мемристоре, т.е. элементе, напоминающем транзистор, работа которого имитирует работу человеческого мозга — он может как хранить, так и обрабатывать данные в памяти. Несколько удивительно, что ученые из Вашингтонского университета разработали прототип такого элемента из меда.

В этом исследовании был получен мемристор шириной с человеческий волос с целевой шириной 1/1000 этого размера. Для достижения этой цели мед, используемый в производстве, был переработан в твердую форму, а затем помещен между двумя металлическими электродами, чтобы воссоздать процесс человеческого синапса. Результатом этого решения стало устройство, которое может включаться и выключаться со скоростью, близкой к скорости человеческого мозга, то есть от 100 до 500 наносекунд.

Конечно, ученым еще далеко до применения этого решения в промышленности. Можно ожидать, что больше информации о развитии этой технологии появится через несколько лет.

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