На украинской границе задержали фейкового генерала РФ

На украинской границе задержали фейкового генерала РФ12
- 9.04.2022, 13:29
- 12,988
Мужчина намеревался посетить Украину, где его уже «ждали».
Украинские пограничники задержали в Винницкой области фейкового генерала РФ. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.
Отмечается, что в ходе оперативных мероприятий сотрудники Госпогранслужбы установили, что в одном из приграничных населенных пунктов Молдовы проживает лицо, которое выкладывает в интернете видео с надругательством над государственным символом Украины.
Вчера мужчина намеревался посетить Украину, где его уже ждали. В мобильном телефоне молдавского тик-токера правоохранители обнаружили фотографии, на которых «доброжелательный сосед» позирует в генеральской форме РФ. Также там нашлось множество других фото, свидетельствующих о поддержке страны-агрессора.
Гражданину Молдовы пограничники запретили въезд в Украину на 10 лет. Пока его передали сотрудникам Нацполиции. Согласно ст. 338 УКУ «Надругательство над государственными символами» карается лишением свободы на срок до трех лет.