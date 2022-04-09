На украинской границе задержали фейкового генерала РФ 12 9.04.2022, 13:29

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Мужчина намеревался посетить Украину, где его уже «ждали».

Украинские пограничники задержали в Винницкой области фейкового генерала РФ. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

Отмечается, что в ходе оперативных мероприятий сотрудники Госпогранслужбы установили, что в одном из приграничных населенных пунктов Молдовы проживает лицо, которое выкладывает в интернете видео с надругательством над государственным символом Украины.

Вчера мужчина намеревался посетить Украину, где его уже ждали. В мобильном телефоне молдавского тик-токера правоохранители обнаружили фотографии, на которых «доброжелательный сосед» позирует в генеральской форме РФ. Также там нашлось множество других фото, свидетельствующих о поддержке страны-агрессора.

Гражданину Молдовы пограничники запретили въезд в Украину на 10 лет. Пока его передали сотрудникам Нацполиции. Согласно ст. 338 УКУ «Надругательство над государственными символами» карается лишением свободы на срок до трех лет.

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