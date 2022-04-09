В Изюмском районе оккупанты пытали и сожгли местных жителей

В Изюмском районе оккупанты пытали и сожгли местных жителей10
- 9.04.2022, 13:42
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Перед поджогом их тела накрыли шинами от автомобиля.
Оккупанты пытали, а после подожгли трех местных жителей в селе Гусаровка Изюмского района, передает 2day.kh.ua.
После освобождения села от российских захватчиков 7 апреля 2022 года в подвале одного из домов найдены сожженные части тел трех человек.
"По данным следствия, русские военные во время оккупации с. Гусаровка Изюмского района пытали и после этого подожгли троих местных жителей. В целях уничтожения следов своих преступлений военные РФ накрыли их тела перед поджогом шинами от автомобиля", — рассказали в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.
Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Это — не единственное преступление российских оккупантов в селе Гусаровка. Населенный пункт был освобожден в конце марта, тогда на трассе между селами Шевелевка и Гусаровка Изюмского района нашли перевернутый автомобиль. Российские военнослужащие его расстреляли, погибла семья, в том числе трехлетний ребенок.