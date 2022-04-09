Военный эксперт: У России большие проблемы с подготовкой к новому наступлению на Донбассе

Военный эксперт: У России большие проблемы с подготовкой к новому наступлению на Донбассе6
- 9.04.2022, 14:50
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Многие российские танки, которые были на хранении, оказались без двигателей.
Россия продолжает обстреливать украинские территории, в частности, усиливает наступление на Донбассе. Однако у врага есть большие проблемы с мобилизацией военных и качеством техники, находившейся на хранении.
Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов в эфире 24 канала.
"У России очень большие проблемы с мобилизацией. Призывника они ну никак не смогут засунуть в Украину раньше чем через 3 месяца", – отметил военный эксперт.
По словам Жданова, сначала ориентировочно месяц продлится сам призыв. Еще месяц – курс молодого бойца, а затем – постановка в строй в определенной части.
"У них (в России – 24 канал) в законодательстве есть норма, что молодой солдат не может подписать контракт раньше, чем через 6 месяцев после вступления в ряды вооруженных сил. Если они будут пренебрегать законом, то через 3 месяца могут его заставить подписать контракт и согласие на участие в боевых действиях".
В таких условиях эти призывники окажутся на территории Украины, как "пушечное мясо".
Как рассказал Жданов, у российской стороны есть огромное количество техники, однако большинство единиц нуждается в ремонте.
Дело в том, что в большинстве своем эта техника находилась на долгосрочном хранении еще с советских времен.
"Мы понимаем, что в условиях коррупции в России никто не обслуживал, не проверял эту технику. Сейчас для того чтобы поставить ее в строй, нужно сделать, как минимум, средний ремонт, а в отдельных случаях и капитальный", – отметил военный эксперт.
Также есть информация, что некоторые российские танки, которые были на хранении, оказались без двигателей. Куда он девался – никто не может сказать.
В то же время, российский военно-промышленный комплекс не готовился к тому, что нужно будет проводить средний и капитальный ремонт этой техники.