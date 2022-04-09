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По всей Беларуси активизировались кампании по вымоганию денег на субботники

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  • 9.04.2022, 16:56
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По всей Беларуси активизировались кампании по вымоганию денег на субботники

Сотрудников госпредприятий возмущены.

- Война войной, а содрать с белорусов деньги за субботник — дело святое, пишет телеграм-канал «Белые халаты».

По всей Беларуси вновь активизировались кампании по выцыганиванию денег на «республиканские субботники» с сотрудников госпредприятий.

Нам написали из Гродно с возмущениями: на этот раз деньги требуют в обязательном порядке с каждого сотрудника. Тем временем в официальном приказе все еще имеется слово «добровольно».

Вымогателей отправляйте по тому же направлению, куда уплыл русский военный корабль. Там много непорядочных людей собирается, места на всех хватит.

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