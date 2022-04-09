По всей Беларуси активизировались кампании по вымоганию денег на субботники 9 9.04.2022, 16:56

4,948

Сотрудников госпредприятий возмущены.

- Война войной, а содрать с белорусов деньги за субботник — дело святое, пишет телеграм-канал «Белые халаты».

По всей Беларуси вновь активизировались кампании по выцыганиванию денег на «республиканские субботники» с сотрудников госпредприятий.

Нам написали из Гродно с возмущениями: на этот раз деньги требуют в обязательном порядке с каждого сотрудника. Тем временем в официальном приказе все еще имеется слово «добровольно».

Вымогателей отправляйте по тому же направлению, куда уплыл русский военный корабль. Там много непорядочных людей собирается, места на всех хватит.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».