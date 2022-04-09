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В Украине создали приложение для мгновенной проверки людей на связи с ДРГ и «русским миром»

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  • 9.04.2022, 18:00
  • 7,520
В Украине создали приложение для мгновенной проверки людей на связи с ДРГ и «русским миром»

Приложение предназначено для ВСУ, территориальной обороны и полиции.

В Украине создали приложение Ти хто для мгновенной проверки личностей. Сервис предназначен для сил ВСУ, территориальной обороны и полиции.

Командой YouControl совместно с Artellence и при поддержке СБУ разработали приложение для мгновенной проверки лиц ТиХто, пишет DOU.UA.

Приложение предназначено для ВСУ, территориальной обороны и полиции.

Как отмечают разработчики, приложение позволяет просканировать весь бэкграунд личности, его возможные связи с криминалом, ДРГ и «русским миром».

Сервис уже прошел проверку в App Store, но остается на модерации в Google Play.

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