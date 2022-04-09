Кого в Беларуси затронут транспортные санкции ЕС? 3 9.04.2022, 18:11

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Брюссель запретил транзит белорусских фур.

С 9 апреля вступают в силу новые ограничения ЕС, касающиеся режима Беларуси. Вот что опубликовано в Официальном журнале Европейского союза.

Любому автотранспортному предприятию, созданному в Беларуси, запрещается перевозка грузов автомобильным транспортом по территории ЕС, в том числе, транзитом.

Исключение: перевозка почты; перевозка грузов, которая началась до 9 апреля, и авто уже находится на территории ЕС, и ему необходимо вернуться в Беларусь транзитом (на это дается неделя, до 16 апреля); импорт или транспортировка в ЕС природного газа и нефти, продуктов нефтепереработки, титановой, алюминиевой, медной, никелевой, палладиевой и железной руды; закупка, импорт или транспортировка фармацевтических, медицинских, сельскохозяйственных и пищевых продуктов, включая пшеницу и удобрения; гуманитарные цели; функционирование дипломатических и консульских представительств ЕС и государств-членов в Беларуси, в том числе делегаций, посольств и миссий, или международных организаций в Беларуси, пользующихся иммунитетами в соответствии с международным правом.

Важно. Речь идет только о перевозках грузов, санкции не коснутся перевозки пассажиров транспортом или проезда на личном транспорте.

Запрещается продажа, поставка, передача или вывоз банкнот, номинированных в любой официальной валюте государства-члена, в Беларусь или любому физическому или юридическому лицу, организации или органу в Беларуси, в том числе правительству и Нацбанку Беларуси, или для использования в Беларуси.

Исключения: ограничение не распространяется на использование валюты в личных целях физлиц, направляющихся в Беларусь.

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