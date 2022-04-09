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Белорусский врач Максим Павловский провел сложнейшую операцию и спас бойца украинской армии

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  • 9.04.2022, 19:15
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Белорусский врач Максим Павловский провел сложнейшую операцию и спас бойца украинской армии

Воин снова рвется в бой.

Белорус Максим Павловский, работающий в Киевском госпитале «Феофания», рассказал о сложнейшей операции, проведенной совместно белорусскими и украинскими медиками, пишет телеграм-канал «Белые халаты».

Защитник Украины, солдат ВСУ получил проникающее ранение грудной клетки с застреванием пули в задней стенке сердца.

Сложнейшая открытая операция на сердце была произведена силой бригады кардиохирургов и анестезиологической бригады. Благодаря профессионализму медиков, пуля, застрявшая в задней стенке сердца, была извлечена, ранение ушито, а пострадавший боец —выжил и уже на ногах.

Невероятное везение солдата: ему повезло попасть в руки высококлассных специалистов, которые спасли ему жизнь. Со вторым днем рождения защитника Украины!

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