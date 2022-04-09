Что почем сейчас на минской Комаровке? 9.04.2022, 19:42

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За килограмм голубики просят 120 рублей.

«Минск-Новости» прошлись по Комаровке и выяснили, сколько сейчас стоят ягоды, фрукты и овощи.

Частые гости столичного рынка, везя за собой сумку на колесиках, целенаправленно идут к уже знакомым точкам. Они точно знают, где ягоды послаще, а овощи свежее.

Многие торопятся попробовать клубнику этого сезона, хотя ее время еще не пришло. Да и цена ярко-красной ягоды несладкая — 40 руб. за кило. Продавцы утверждают, что совсем скоро стоимость станет в разы приятнее.

Привлекают внимание россыпи клюквы, ценник на которую не изменился — от 8 руб. За 100 г голубики некоторые готовы отдать 12 руб.

Смело можно отправляться на рынок за яблоками. Здесь и выбор большой, и цены радуют. Белорусские готовы отдать за 3 руб., а если хорошенько прошерстить ряды, можно найти и за 2,5.

Не разочарует ассортимент любителей других фруктов. Цитрусовые круглогодично терпеливо ждут своих покупателей. Кило мандаринов может «переселиться» в ваш холодильник за 5 руб., лимонов — за 5,5, апельсины продают по 6.

Цена на виноград менее стабильна и чаще зависит от сорта. За килограмм могут попросить как 4 руб., так и все 17. Ценник на хурму давно уже не зимний — 5–6 руб., а где-то и вовсе 15. Такая разница, опять же, из-за сорта. Кило сочной груши забирают за 4 руб., но есть и за 15. Экзотический соперник с такой же стоимостью — ананас. Бананы предлагают приобрести за 4 руб., грейпфрут — от 3.

Потихоньку пополняются и овощные ряды, вызывая желание приготовить на ужин весенний салат. Чтобы взять для него огурцы, придется обойти несколько точек. Как минимум потому, что одни продавцы просят за кило колючих 2,5–3 руб., другие — все 9. Ассортимент помидоров тоже хороший. Любители сладких черри достают из кошельков 9 руб., за крупные томаты платят от 7 до 20. За кило шампиньонов на Комаровском рынке предлагают заплатить 6 руб., вешенки покупают за 8,5.

Болгарский перец разбирают за 9–12 руб., столько же стоят баклажаны. Кило картофеля предлагают в среднем по 2 руб., капусту из Молдовы — по 3, морковь и свеклу можно найти за 1,5 руб. Хорошо дополнит блюдо зелень, цена на которую почти неизменна. За ароматный пучок петрушки и укропа нужно заплатить 2 руб., сельдерей оценили в 4,5.

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