Что сейчас происходит в пунктах пропуска на границе Беларуси? 1 9.04.2022, 20:51

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Как белорусы отреагировали на снятие всех ковидных ограничений на пересечение границы.

Восемь утра среды. Четвертый день ну почти свободного выезда за рубеж. Невиданная роскошь с 2020 года, когда коварный коронавирус, как та чума, закрыл все страны в пределах границ. Ограничения в разное время вводились как нашими соседями, так и собственно Беларусью, пишет журналист «Вечернего Бреста» Дмитрий Шиферштейн.

Но с минувшего воскресенья уж как минимум польское направление (об этом еще ниже поговорим) работает как в доковидные времена: ни ограничений по периодичности въезда/выезда, ни лишней мороки с тестами на коронавирус и сертификатами. Главное – наличие визы в паспорте. Ну и не забыть уплатить местный сбор за пересечение границы (он действует с 1 июля 2021 года), если вы едете на личном транспорте.

Ажиотажа нет

В те самые восемь утра среды перед пунктом пропуска «Брест» – никого. За 15-20 минут в сторону границы устремляются 3-4 автомобиля, электронная очередь пуста, в зоне «Приграничного сервиса» никто не задерживается. «Надо было вам вчера (во вторник. – Авт.) приехать, – мило улыбается мне страховой менеджер одного из многочисленных павильонов. – Тут очередь была с утра и до вечера». Другие очевидцы, работающие по соседству, это подтверждают. В понедельник-вторник желающих отправиться в Польшу было куда больше. Но без ажиотажа: такие же небольшие колейки появлялись в начале недели и до 3 апреля.

«Мы не заметили особых изменений в пассажиропотоке через границу, – охарактеризовал первые дни после отмены ограничений официальный представитель Брестской пограничной группы Сергей Дмитриев. – Ажиотажа нет ни на выезд из Беларуси, ни на въезд, ситуация такая же, как и неделю назад. Возможно, по итогам месяца мы увидим разницу, сможем сравнить апрель этого и прошлого года. Но пока больших изменений нет».

Нет их и в пассажирских перевозках на польском направлении. Директор брестского автовокзала Николай Радюк это подтверждает.

«Никакого повышенного спроса на билеты после 3 апреля мы пока не видим. Рейсов в Польшу сегодня выполняется предостаточно, около 30 в день (ежедневных – 21), и они отнюдь не загружены пассажирами. Нет пока никаких движений среди пассажиров. Но выводы пока делать рано, мало времени прошло. Пропорция перевозчиков на польском направлении у нас – примерно 50 на 50, планов по увеличению рейсов пока нет. Работаем, как и работали до 3 апреля», – отметил Николай Степанович.

Главная проблема – визовая?

У затишья на границе сегодня несколько объективных причин. Их прямо или косвенно подтвердили собеседники автора этих строк. Во-первых, прошло действительно немного времени. Белорусы об отмене ограничений узнали только 1 апреля – за два дня до самого факта. Изменить существующие планы, запланировать нечто новое, развернуть в сторону более открытой границы бизнес пока просто не успели. Хотя, думается, отмена ковидных ограничений должна дать глоток свежего воздуха той же туристической отрасли: «окно в Европу» снова открыто, и им наверняка воспользуются уже к лету, если не случится еще каких-нибудь пандемийных, политических или военных форс-мажоров.

Но самая главная проблема – и это во-вторых – визовая! С 2020 года Беларусь по разным причинам (тут и коронавирус, и политика, и события в Украине) растеряла огромный штат иностранных дипмиссий. Которые занимались, в том числе, и визовыми вопросами. Сегодня получить заветный «шенген» – тот еще квест. Желающих могут быть тысячи, но рассмотреть все заявки в консульствах просто нет возможности, не хватает сотрудников. К тому же, многие страны Евросоюза пока не выдают белорусам туристических виз – самых распространенных в доковидные времена.

Получить визу для работы или учебы можно, но только потратив немало времени и средств, если пользуетесь услугами посредников. За время закрытых границ у многих белорусов закончился «шенген», выдаваемый обычно на год-два. Оформить новый стало сложно – и это, пожалуй, главная причина сегодняшнего затишья на границе.

Кто выдает визы белорусам?

Этот список на территории нашей страны невелик. С 1 марта возобновила выдачу туристических виз Италия (через посольство и визовый центр) – и это единственная страна, которая сейчас делает «шенген» именно с такой целью. Польша выдает только национальные визы типа «D» при наличии необходимых оснований. Латвия с 1 марта также открывала выдачу туристических виз для белорусов, но с 5 апреля неожиданно свернула этот процесс и теперь также выдает только национальные визы типа «D» или визы для поездок на лечение, посещение заболевших родственников и т.д. «Шенген» открывают также греческий визовый центр и посольство Германии в Минске, но в первом случае придется детально обрисовать цель поездки, а во втором визы выдаются только в исключительных случаях.

Чехия, Эстония, Литва и Испания полностью перестали выдавать визы белорусам.

А что по въезду к соседям?

Надо признать: за последние года полтора ситуация с выездом за рубеж из Беларуси сегодня выглядит самой понятной и прозрачной. В Украину с 24 февраля официально въезд закрыт по всем известным причинам: пункты пропуска у южных соседей не функционируют. Россия сняла все ограничения на въезд из Беларуси 18 марта. Визы не нужны, ПЦР-тесты, ковид-сертификаты – тоже. За одним исключением: если вы летите самолетом, то наличие отрицательного результата ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 48 часов, все-таки необходимо.

С 28 марта сняла все ковидные ограничения Польша, аналогичные правила въезда и в Латвию. Паспорт, виза – и вперед. Не нужно ни ПЦР-тестов, ни отбывания карантина, ни каких-то специальных целей поездки.

А вот с Литвой сегодня уйма нюансов. С 9 марта в стране действует «повышенный уровень готовности системы гражданской защиты», поэтому для въезда в эту страну-соседку белорусам нужны веские основания и документы. Среди них – вид на жительство, поездка с целью учебы или работы (с документальным подтверждением), наличие супруга (-и) с литовским гражданством, наличие долгосрочной национальной литовской визы или аналогичной визы страны-участницы Шенгенского соглашения, наличие специальных разрешений от МИДа Литвы, коммерческие перевозки, похороны близких родственников, особые гуманитарные и медицинские случаи. Поехать в Литву туристом просто так не получится. Сохраняются на этом участке границы и ковидные ограничения. Так, при себе нужно иметь сертификат о вакцинации препаратами, признанными в Европе («Спутник V» или «Vero Cell» не подойдут) либо отрицательный ПЦР-тест, сделанный в течение последних 72 часов (детям до 16 лет его делать необязательно). Самоизоляцию по пересечении границы соблюдать не придется.

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