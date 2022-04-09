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Министр ЖКХ: Рост тарифов на «коммуналку» неизбежен

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  • 9.04.2022, 21:54
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Министр ЖКХ: Рост тарифов на «коммуналку» неизбежен

«Жировки» белорусов еще больше потяжелеют.

Как изменятся тарифы на коммунальные услуги, рассказал министр ЖКХ Андрей Хмель. По его словам, повышение неизбежно, пишет «Онлайнер».

Цены на услуги ЖКХ будут повышаться

— Нужно понимать, что рост тарифов неизбежен. Так как где-то растет стоимость энергоресурсов, где-то — материалов, — отметил Андрей Хмель.

По словам чиновника, тарифы формируются на основании себестоимости, которая проверятся на уровне министерства. В связи с этим резкого скачка не будет, но по сравнению с уровнем последних лет цены будут повышаться.

— Мы все считаем в среднем по стране: заработная плата, стоимость коммунальных услуг. Нельзя сегодня предугадать, кто платит больше, а кто меньше за ЖКУ.

Есть те категории граждан, которые действительно не могут потянуть «коммуналку». Но есть субсидии у государства.

Они безналичные, жилищные. Государство сегодня видит, кому адресно нужно оказать помощь. И эта помощь оказывается. В прошлом году практически 30 тыс. семей в Беларуси получили такую субсидию на услуги ЖКХ, — отметил Андрей Хмель.

Министр рассказал и о своих тратах на «коммуналку».

— В прошлом месяце вышло 112 рублей. Если со светом, 140 рублей. У нас арендная двухкомнатная квартира, и это сумма без арендной платы. Квартира— 80 «квадратов» — чуть больше, чем средняя по стране. И нужно отметить, что у министра сегодня не колоссальная зарплата, — поделился он.

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