Министр ЖКХ: Рост тарифов на «коммуналку» неизбежен 6 9.04.2022, 21:54

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«Жировки» белорусов еще больше потяжелеют.

Как изменятся тарифы на коммунальные услуги, рассказал министр ЖКХ Андрей Хмель. По его словам, повышение неизбежно, пишет «Онлайнер».

Цены на услуги ЖКХ будут повышаться

— Нужно понимать, что рост тарифов неизбежен. Так как где-то растет стоимость энергоресурсов, где-то — материалов, — отметил Андрей Хмель.

По словам чиновника, тарифы формируются на основании себестоимости, которая проверятся на уровне министерства. В связи с этим резкого скачка не будет, но по сравнению с уровнем последних лет цены будут повышаться.

— Мы все считаем в среднем по стране: заработная плата, стоимость коммунальных услуг. Нельзя сегодня предугадать, кто платит больше, а кто меньше за ЖКУ.

Есть те категории граждан, которые действительно не могут потянуть «коммуналку». Но есть субсидии у государства.

Они безналичные, жилищные. Государство сегодня видит, кому адресно нужно оказать помощь. И эта помощь оказывается. В прошлом году практически 30 тыс. семей в Беларуси получили такую субсидию на услуги ЖКХ, — отметил Андрей Хмель.

Министр рассказал и о своих тратах на «коммуналку».

— В прошлом месяце вышло 112 рублей. Если со светом, 140 рублей. У нас арендная двухкомнатная квартира, и это сумма без арендной платы. Квартира— 80 «квадратов» — чуть больше, чем средняя по стране. И нужно отметить, что у министра сегодня не колоссальная зарплата, — поделился он.

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