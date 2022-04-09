Радуется украденному блендеру: опубликованы записки российского оккупанта 1 9.04.2022, 22:25

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Вероятнее всего, он уже уничтожен.

Один из оккупантов, который был в Тростянце, потерял свой дневник. Его опубликовал украинский нардеп Алексей Гончаренко.

В своем дневнике россиянин признается, что российская армия ведет себя как фашисты, грабит магазины, выбивает стекла и мародерит все, что только видит. Пишет, что местные их боятся и "почему-то" называют оккупантами. И неистово радуется сворованному блендеру.

"Но записи обрываются на самом интересном месте, и почему же? Живых оккупантов поблизости нет. Если автор сбежал – почему не забрал свой дневник? Это же личное. Обычно его не бросают просто так....", – говорится в заметке к публикации.

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