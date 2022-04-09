закрыть
9 апреля 2022, суббота, 23:30
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Зеленский и Джонсон прогулялись по центру Киева

4
  • 9.04.2022, 22:39
  • 5,096
Зеленский и Джонсон прогулялись по центру Киева

Премьер-министр Великобритании посетил Майдан Незалежности.

Сегодня, 9 апреля, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прибыл в Украину и встретился с президентом страны Владимиром Зеленским. После переговоров лидеры стран прогулялись по центру Киева, сообщает пресс-служба Зеленского.

В частности, Зеленский и Джонсон прошлись по Крещатику, Майдану Незалежности, Аллее Героев Небесной Сотни. Президент Украины показал гостю мемориал павшим героям.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Профессия – мародер
Профессия – мародер Ирина Халип
Половина свастики — набор неполный
Половина свастики — набор неполный Владимир Халип
Белорусская рельсовая война: против лома нет приема
Белорусская рельсовая война: против лома нет приема Артем Черников
Надо признать, что среди нас есть последние сволочи
Надо признать, что среди нас есть последние сволочи Наталья Радина