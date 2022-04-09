Зеленский и Джонсон прогулялись по центру Киева

Зеленский и Джонсон прогулялись по центру Киева4
- 9.04.2022, 22:39
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Премьер-министр Великобритании посетил Майдан Незалежности.
Сегодня, 9 апреля, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прибыл в Украину и встретился с президентом страны Владимиром Зеленским. После переговоров лидеры стран прогулялись по центру Киева, сообщает пресс-служба Зеленского.
В частности, Зеленский и Джонсон прошлись по Крещатику, Майдану Незалежности, Аллее Героев Небесной Сотни. Президент Украины показал гостю мемориал павшим героям.