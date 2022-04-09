Какие последствия будет иметь уход западных брендов из Беларуси 9.04.2022, 22:52

2,678

Вряд ли в текущей ситуации стоит рассчитывать на новые инвестиции из западных стран.

Многие западные компании, протестуя против военных действий в Украине, заявили, что они сворачивают свое присутствие в России и Беларуси. Какие последствия будет иметь такой поворот событий? Разбирался сайт «Белорусы и рынок».

Фастфуды остаются

После ввода российских войск в Украину около двухсот международных компаний объявили о сворачивании своего присутствия в России. Вслед за этим стали появляться заявления некоторых западных компаний о том, что они не собираются далее работать и в Беларуси.

Однако единодушного мнения по этому вопросу у западных брендов нет. Пример — рестораны быстрого питания (фаст-фуды). В России McDonald’s массово закрывает свои рестораны, головные офисы. KFC и Burger King также заявили о намерении свернуть операции на российском рынке.

Все три международных бренда присутствуют и на белорусском рынке. Для системы занятости уход из страны представителей этого бизнеса может иметь чувствительные последствия, ведь в ресторанах быстрого питания трудятся тысячи работников.

Но пока известные представители рынка фаст-фуда продолжают работать в штатном режиме.

В компании «КСБ Виктори Рестораны» (франчайзи McDonald’s) газете «Белорусы и рынок» сообщили, что их рестораны работают без изменений: «McDonald’s в Беларуси продолжает работу в обычном режиме без каких-либо ограничений».

Аналогичный ответ мы получили и от другого игрока белорусского рынка фаст-фуда — компании «Бел Фуд Сервис» (франчайзи KFC): «Все 72 ресторана KFC в Беларуси продолжают свою работу в обычном режиме».

В компании «Бургер БК» (франчайзи Burger King) отказались говорить о перспективах работы сети ресторанов американского бренда в Беларуси: «…мы не комментируем ситуацию».

Как видим, никто из крупных игроков на белорусском рынке фаст-фуда пока публично не заявил о своем уходе. Однако даже в тех случаях, когда зарубежные бренды приняли решение свернуть свое присутствие в Беларуси, о закрытии компаний речь идет не всегда.

Уход не всегда исход

Показательный пример — финский холдинг Olvi, который в марте принял решение о выходе из состава акционеров белорусской компании «Лидское пиво». Если бы речь шла о ее закрытии, это была бы очень громкая новость, ведь в компании трудятся более 800 человек. Финский холдинг планирует уйти с белорусского рынка, но о закрытии «Лидского пива» речи нет.

«Предприятие продолжит работу и будет поставлять напитки на белoрусский рынок. Работники будут получать заработную плату в полном объеме», — прокомментировал ситуацию генеральный директор ОАО «Лидское пиво» Аудриус Микшис.

Еще один пример из сферы услуг. Международная консалтинговая компания в сфере недвижимости Colliers по инициативе канадских акционеров приняла решение уйти с белорусского рынка. Однако белорусская команда компании Colliers заявила, что продолжит работать в качестве независимой консалтинговой компании на рынке Беларуси.

В общем, заявления зарубежных организаций об уходе с белорусского рынка отнюдь не всегда означают, что местные компании закроются. Тем не менее решения западных брендов больше не работать с Россией и Беларусью будут иметь негативный эффект для нашей страны, и вот почему.

Последствия корпоративных протестов

К настоящему времени десятки известных западных компаний (в основном оказывающих услуги) заявили о том, что ответственность за события в Украине возлагают в том числе и на Беларусь, и поэтому не хотят, чтобы их бренды присутствовали на белорусском рынке.

В частности, такие заявления сделали популярные сервисы бронирования жилья Booking.com и Airbnb, международные компании экспресс-доставки DHL Express и FedEx, международный поставщик сетевого оборудования Cisco, крупнейшие производители микропроцессоров Intel и AMD.

Кроме того, о приостановке работы с белорусским рынком объявила международная торгово-производственная компания IKEA. Немецкий автомобильный концерн MAN, принадлежащий Volkswagen, заявил о прекращении экспорта грузовиков и комплектующих в том числе и в Беларусь.

Приостановили работу в Беларуси магазины популярного шведского бренда H&M. На вопрос корреспондента газеты «Белорусы и рынок», когда вновь откроются магазины H&M и будут ли они работать вообще, в белорусской компании «Эйч энд Эм Хеннес энд Мауриц Бел» сказали, что не знают.

Приостановка работы известных международных компаний на белорусском рынке может иметь далеко идущие последствия. Ведь такое решение приняли глобальные игроки, на поведение которых всегда обращают внимание многие инвесторы.

Это очень важный момент, поскольку до последнего времени на белорусском рынке работало довольно много компаний с иностранным капиталом. По данным Национального статистического комитета, в 2021 году в нашей стране было зарегистрировано более 6500 организаций с иностранным капиталом, больше всего — с российским (2315 компаний).

Но самое интересное: откуда у других компаний иностранный капитал?

По данным Белстата, в 2021 году 545 белорусских организаций имели в уставном фонде капитал из Литвы, 438 — с Кипра, 322 — из Польши, 318 — из Германии, 314 — из Украины, 309 — из Латвии, 190 — из США, 189 — из Великобритании. Таким образом, в 2021 году капитал из этих стран имели в уставных фондах 2625 белорусских организаций.

После начала «спецоперации» России в Украине названные выше страны пошли на введение санкций в отношении Беларуси. А ведь за годы работы в нашей стране инвесторы из стран вне СНГ вложили в реальный сектор белорусской экономики более 9 млрд долларов, и основная часть этих денег приходилась на ресурсы, поступавшие из стран ЕС, США, Великобритании.

В нынешних условиях, после упомянутых корпоративных протестов, существует риск оттока западного капитала из Беларуси. Кроме того, вряд ли в текущей ситуации стоит рассчитывать на новые инвестиции из западных стран.

В общем, удар по инвестиционной привлекательности Беларуси нанесен довольно серьезный, и его последствия наверняка будут зависеть от длительности войны между Россией и Украиной, в которую оказалась втянутой и наша страна.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».