«Тысячи будут убиты»: российское командование готовится к большим потерям 13 1.05.2022, 8:53

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На фронт бросают солдат без опыта и мотивации.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал русских солдат не ехать на войну в Украину, иначе тысячи из них будут убиты и ранены.

Об этом глава украинского государства сказал во время видеообращения, сообщает УНИАН.

"Нам известно, что российское командование готовится к новым большим потерям. В те подразделения, личный состав которых был почти полностью уничтожен или существенно ослаблен в марте-апреле, набирают новых людей. Со слабой мотивацией. Со слабым боевым опытом. Они просто хотят добрать нужное количество. Чтобы можно было бросить в наступление и эти подразделения", - заявил Зеленский.

"Российское командование прекрасно понимает, что еще тысячи российских солдат будут убиты и тысячи будут ранены в ближайшие недели", - отметил президент.

"Но зачем это самим русским солдатам? Зачем это их родным? Российские командиры врут своим солдатам, когда говорят, что тех ждет какая-то серьезная ответственность за отказ воевать. И при этом не рассказывают, например, о подготовке российской армией дополнительных рефрижераторов для хранения трупов. Не рассказывают, какие новые "плановые" потери ожидаются генералами", - заявил Зеленский.

"Каждый российский солдат еще может спасти свою жизнь. Вам лучше выжить в России, чем погибнуть на нашей земле", - отметил глава государства.

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