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СБУ обезвредила вражескую ДРГ, планировавшую сбить пассажирский самолет

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  • 1.05.2022, 12:44
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СБУ обезвредила вражескую ДРГ, планировавшую сбить пассажирский самолет

Подготовку провокации координировал россиянин с позывным «Морпех».

Служба безопасности Украины обезвредила вражескую ДРГ, планировавшую сбить пассажирский самолет.

В атаке на воздушное судно оккупанты намеревались безосновательно обвинить Украину и наших партнеров. Для провокаций злоумышленники хотели обстрелять гражданский борт из переносного зенитно-ракетного комплекса Stinger, сообщает пресс-служба СБУ.

«В состав вражеской ДРГ входило два человека с двойным гражданством и завербованный ими сообщник. Их деятельность координировал россиянин Александр Тютерев, который является кадровым сотрудником главного управления генштаба вооруженных сил России и имеет позывной «Морпех», - рассказали в СБУ.

Как стало известно, по его заданию вражеские агенты пытались устанавливать связи с представителями ВСУ под предлогом патриотически настроенных волонтеров. Они даже передали ВСУ достоверную информацию о позициях «кадыровцев».

Агентура РФ планировала использовать наработанные контакты для незаконного получения ПЗРК и его передачи в страну-агрессор.

Во время спецоперации сотрудники СБУ задержали всех участников ДРГ оккупантов.

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