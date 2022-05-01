СБУ обезвредила вражескую ДРГ, планировавшую сбить пассажирский самолет

СБУ обезвредила вражескую ДРГ, планировавшую сбить пассажирский самолет1
- 1.05.2022, 12:44
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Подготовку провокации координировал россиянин с позывным «Морпех».
Служба безопасности Украины обезвредила вражескую ДРГ, планировавшую сбить пассажирский самолет.
В атаке на воздушное судно оккупанты намеревались безосновательно обвинить Украину и наших партнеров. Для провокаций злоумышленники хотели обстрелять гражданский борт из переносного зенитно-ракетного комплекса Stinger, сообщает пресс-служба СБУ.
«В состав вражеской ДРГ входило два человека с двойным гражданством и завербованный ими сообщник. Их деятельность координировал россиянин Александр Тютерев, который является кадровым сотрудником главного управления генштаба вооруженных сил России и имеет позывной «Морпех», - рассказали в СБУ.
Как стало известно, по его заданию вражеские агенты пытались устанавливать связи с представителями ВСУ под предлогом патриотически настроенных волонтеров. Они даже передали ВСУ достоверную информацию о позициях «кадыровцев».
Агентура РФ планировала использовать наработанные контакты для незаконного получения ПЗРК и его передачи в страну-агрессор.
Во время спецоперации сотрудники СБУ задержали всех участников ДРГ оккупантов.