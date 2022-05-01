Экзистенциальная кончина генерала Герасимова 27 Телеграм-канал «Сито Сократа»

1.05.2022, 14:18

31,028

ВАЛЕРИЙ ГЕРАСИМОВ

Физическая гибель под Изюмом помогла бы ему избежать куда большего позора.

В Кремль поступили очередные плохие новости с театра боевых действий сил вторжения в Украине. Сейчас российскими спецслужбами ведется всесторонняя проверка информации украинской стороны о деталях уничтожения двух-трех командных пунктов сил оккупантов в районе украинского районного центра Изюм. Здесь в результате точечных огневых ударов ВСУ могли погибнуть сотни командиров и офицеров штабов ВДВ и Второй общевойсковой армии. Приблизительная и самая осторожная цифра потерь ВС РФ оценивается в пределах от 60 до 180 военных. Хотя на пабликах можно встретить оценку даже в 400-700 демилитаризированных командиров оккупантов.

Среди подтвержденных "двухсотых" обозначился генерал-майор, начальник войск РЭБ ВС РФ Западного военного округа, Андрей Симонов. Но самое интересное то, что, похоже, ряды российского генералитета проредились более кучно. Среди погибших либо сильно травмированных могут быть два заместителя начальника Генерального штаба ВС РФ и, что вообще обескураживает – возможно, и сам глава Генштаба, генерал армии Валерий Герасимов. В отдельных сводках значится, что Герасимов сильно ранен, но в неразберихе подтвердить это сложно, тем более в целях конспирации он в документах проходит под вымышленным именем.

Жив или нет Герасимов — самый большой вопрос текущего момента, от которого будет зависеть исход всей путинской авантюры в Украине.

С одной стороны, Кремлю уже не привыкать пачками терять своих генералов на украинском фронте. Однако, вероятная гибель главы Генштаба, первого зама Шойгу, разработчика современной российской доктрины "войны нового поколения" — просто беспрецедентный случай в мировой истории. Это как если бы летом 1941 года где-то под Бердичевом погиб начштаба Третьего Рейха, генерал-полковник Гальдер со всеми вытекающими последствиями.

С другой стороны, даже если Герасимов выжил, и его скоро покажут россиянам, то это лишает его чести офицера. Бегство с фронта делает человека номер три в военной иерархии путинского Рейха презренным дезертиром в глазах подчиненных. В таких условиях любой настоящий офицер предпочел бы пустить себе пулю в висок дабы сберечь лицо.

Конечно, нельзя исключать, что из Герасимова, если он выжил, сейчас будут показательно лепить образ "героя", боевого генерала, своей кровью искупившего коллапс "второй армии мира" в Украине. Мол, он не убоялся вылезти из бункера и лично выехал руководить оперативно-тактической операцией в отличие от пришибленного Шойгу.

Хотя здесь-то собака и зарыта. В каком же состоянии должна находится командно-управленческая "вертикаль" армии, если главу Генштаба отвлекают от общего управления "спецоперацией" ради разборок на местах?

То, что коррупция на всех этажах разъела ВС РФ, — это притча во языцех. Очковтирательство, безалаберность, пренебрежение к подчиненным, мародерство – родовые болезни росармии. Но что генштабовские генералы – это бездарное пушечное мясо – совсем неприятное открытие для "сынков", со школьной скамьи идущих в гарантированную могилу.

Не будем забывать, что у Герасимова в руках один из трех ключей к ракетно-ядерному арсеналу России. Получается, что теоретически в ходе обстрела мог пострадать, сработать или быть выкраден кем-угодно ядерный чемоданчик Герасимова. Что это вообще, черт побери, происходит? Некомпетентное путинское военное руководство, готовое любой ценой выслуживаться перед угасающим вождем, само по себе буквально стало крупнейшей экзистенциальной угрозой для России. Это действительно агония.

В сухом остатке после вышеописанного, как бы дальше не развернулись события вокруг Герасимова, он уже экзистенциально мертв. И возможно, физическая гибель под Изюмом для него была бы не самым позорным концом.

Телеграм-канал «Сито Сократа»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».