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Геращенко: В Изюме произошел мощный взрыв в районе штаба 2-й армии РФ

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  • 1.05.2022, 14:57
  • 14,726
Геращенко: В Изюме произошел мощный взрыв в районе штаба 2-й армии РФ

Именно там находится пункт начальника Генштаба армии РФ Валерия Герасимова.

Советник главы МВД Антон Геращенко в своем Telegram-канале рассказал, что час назад в Изюме произошел взрыв в районе штаба 2 армии РФ.

По его словам, взрыв случился именно там, где находится пункт начальника Генштаба армии РФ Валерия Герасимова.

"Час назад что то очень сильно "бахнуло" в Изюме в районе штаба 2 Армии оккупантов. В том самом месте где находится ставка начальника Генерального штаба РФ Герасимова, лично приехавшего руководить наступлением на Славянск", - подчеркнул Геращенко.

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