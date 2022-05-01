Геращенко: В Изюме произошел мощный взрыв в районе штаба 2-й армии РФ 14 1.05.2022, 14:57

14,726

Именно там находится пункт начальника Генштаба армии РФ Валерия Герасимова.

Советник главы МВД Антон Геращенко в своем Telegram-канале рассказал, что час назад в Изюме произошел взрыв в районе штаба 2 армии РФ.

По его словам, взрыв случился именно там, где находится пункт начальника Генштаба армии РФ Валерия Герасимова.

"Час назад что то очень сильно "бахнуло" в Изюме в районе штаба 2 Армии оккупантов. В том самом месте где находится ставка начальника Генерального штаба РФ Герасимова, лично приехавшего руководить наступлением на Славянск", - подчеркнул Геращенко.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».