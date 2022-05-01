В Конгрессе США хотят разрешить использование армии в Украине 15 1.05.2022, 19:50

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Но есть нюансы.

Член Палаты представителей Соединенных Штатов Адам Кинзингер объявил о внесении общей резолюции, что позволит использовать американскую армию для защиты территориальной целостности Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт конгрессмена.

Конгрессмен от Иллинойса стремится разрешить использование армии США в Украине в случае эскалации войны президентом РФ Владимиром Путиным. Резолюция призвана предоставить американскому президенту полномочия реагировать на сценарий, при котором Россия использует химическое, биологическое или ядерное оружие против Украины.

"Сегодня у Америки есть возможность снова заявить о своей поддержке людей, стремящихся к свободе и твердо противостоящих авторитаризму. Пообщавшись с госсекретарем Блинкеном и услышав его серьезную обеспокоенность по поводу применения Путиным химического оружия, я уверен, что Соединенные Штаты продемонстрируют международному сообществу, что мы не потерпим бессмысленного насилия", – заявил Кинзингер.

Член Палаты представителей также процитировал Байдена, заявившего о необходимости "остановить Путина". Конгрессмен уверен, что для такой цели резолюция предоставит необходимые инструменты.

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