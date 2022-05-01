Зеленский: Из районов боевых действий в Украине удалось спасти 350 тысяч человек 1.05.2022, 22:19

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Владимир Зеленский

Завтра должен продолжится вывоз людей из Мариуполя.

Президент Украины Владимир Зеленский в новом обращении заявил, что более 350 тысяч человек были спасены из районов боевых действий в Украине, передает «Новое время».

Глава государства сообщил, что Украине удалось начать эвакуацию людей с завода Азовсталь после многих недель переговоров, попыток и поиска решений. Впервые с начала полномасштабного вторжения прекращение огня действовало двое суток, и с Азовстали удалось вывезти уже более 100 мирных жителей, среди которых женщины и дети, спасавшиеся от российских обстрелов в укрытиях завода.

«Учитывая все сложности процесса, первые эвакуированные прибудут в Запорожье завтра утром. Там будет их встречать наша команда. Надеюсь, что завтра также будут соблюдены все необходимые условия, чтобы продолжить вывоз людей из Мариуполя. Планируем начать в восемь утра», — рассказал Зеленский.

Он добавил, что всего Украине удалось спасти более 350 тысяч людей из районов боевых действий, несмотря на то, что организация гуманитарных коридоров — очень сложная часть переговорного процесса с Россией.

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