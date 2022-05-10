Министр иностранных дел Германии прибыла с необъявленным визитом в Украину 1 10.05.2022, 13:46

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фото: picture alliance

Анналена Бербок уже посетила Бучу под Киевом.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок прибыла в Украину с необъявленным ранее визитом.

Об этом сообщает «Немецкая волна». Сообщается, что немецкий министр уже посетила Бучу под Киевом.

Бербок стала первой из правительства Германии, кто посещает Киев после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Во время визита Бербок планирует возобновить работу посольства Германии в Киеве, которое было закрыто с середины февраля, а также должна провести переговоры со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

Напомним, Бербок уже посещала Киев в начале февраля, незадолго до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Тогда немецкий министр ездила на передовую на Донбасс.

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