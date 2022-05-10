В Брагинском районе расстреляли двух рыбаков 11 10.05.2022, 14:29

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Один убит, второй — ранен.

Издание со ссылкой на свои источники сообщает, что вчера, 9 мая, в районе деревни Нижние Жары Брагинского района был убит рыбак, который плыл на лодке по Днепру. По предварительной информации, это ветеринарный врач из Гомеля Сергей Чембрович. Об этом изданию «Флагшток» сообщили его знакомые.

Кроме того, один из источников издание сообщает, что: «Были расстреляны два рыбака на белорусской стороне. Один насмерть, второй ранен, успел убежать — спрятаться, вызвать помощь».

Отметим, что в начале мая Брагинский райисполком запретил плавать на лодках по рекам Днепр и Сож на территории Брагинского района, который граничит с Украиной. Аргументировалось это: «обеспечением охраны жизни и здоровья населения, законности и правопорядка на госгранице Беларуси и приграничной территории».

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