Почему самолет «Судного дня» так и не полетел над Москвой 11 10.05.2022, 14:39

11,970

Названы три основных версии.

Нынешний кремлевский парад до 9 мая существенно отличался от предыдущих. Россияне отменили полет авиации.

Об этом сообщили 10 мая в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности. Отметили, что в последнее время оккупантам не везет с летчиками.

"То в Украине их приземляют. То путинский любимый "Судный день" не летит над парадной Москвой. По официальной версии, пролет авиации отменили из-за "плохих погодных условий"", – сказали в Центре.

Однако во все годы погода не мешала участию авиации в параде. Если небо было в облаках, их разгоняли самолетами. В частности, в 2021 году это обошлось Кремлю в 417 миллионов рублей, а в 2020 году российские убийцы потратили 540 миллионов.

Какими могут быть настоящие причины

Поэтому Центр стратегических коммуникаций считает, что дело не в погоде и облаках. Они приводят 3 основные причины отсутствия авиации:

"Судный день" мог быть неисправен и это повлекло за собой сбой всей летной программы;

россияне испугались украинских средств противовоздушной обороны;

бояться может и лично Владимир Путин – вдруг какой-нибудь "гастелло" вздумает направить самолет на его трибуну.

Россия продолжает тонуть в своих страхах, комплексах и крови. И это – наименьшее из последствий, которые россиянам разгребать придется еще долго", – добавили в Центре.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».