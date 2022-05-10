Почему самолет «Судного дня» так и не полетел над Москвой

Почему самолет «Судного дня» так и не полетел над Москвой11
- 10.05.2022, 14:39
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Названы три основных версии.
Нынешний кремлевский парад до 9 мая существенно отличался от предыдущих. Россияне отменили полет авиации.
Об этом сообщили 10 мая в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности. Отметили, что в последнее время оккупантам не везет с летчиками.
"То в Украине их приземляют. То путинский любимый "Судный день" не летит над парадной Москвой. По официальной версии, пролет авиации отменили из-за "плохих погодных условий"", – сказали в Центре.
Однако во все годы погода не мешала участию авиации в параде. Если небо было в облаках, их разгоняли самолетами. В частности, в 2021 году это обошлось Кремлю в 417 миллионов рублей, а в 2020 году российские убийцы потратили 540 миллионов.
Какими могут быть настоящие причины
Поэтому Центр стратегических коммуникаций считает, что дело не в погоде и облаках. Они приводят 3 основные причины отсутствия авиации:
"Судный день" мог быть неисправен и это повлекло за собой сбой всей летной программы;
россияне испугались украинских средств противовоздушной обороны;
бояться может и лично Владимир Путин – вдруг какой-нибудь "гастелло" вздумает направить самолет на его трибуну.
Россия продолжает тонуть в своих страхах, комплексах и крови. И это – наименьшее из последствий, которые россиянам разгребать придется еще долго", – добавили в Центре.