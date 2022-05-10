Ученые назвали новое условие для появления жизни на каменистых планетах 10.05.2022, 16:22

Чтобы обнаружить жизнь во Вселенной, недостаточно найти твердые планеты в обитаемой зоне звезды.

Все зависит от того, насколько хорошо планета может сохранять тепло. Исследование публикует The Astrophysical Journal Letters.

Ученые уже знают, что для того, чтобы обнаружить жизнь во Вселенной, недостаточно найти твердые планеты в обитаемой зоне звезды. Напомним, это условная область в космосе, определенная из расчета, что условия на поверхности находящихся в ней планет будут близки к условиям на Земле и будут обеспечивать существование воды в жидкой фазе.

Но это лишь отправная точка. Другие факторы, такие как содержание азота, могут играть роль в обитаемости планеты, а также в соотношении суши и моря. В ходе нового исследования ученые назвали новый важный фактор. Теперь группа ученых предполагает, что одна из ключевых характеристик поддерживающей жизнь каменистой экзопланеты заключается в том, что она должна быть молодой — ей должно быть максимум несколько миллиардов лет. Все потому, что для поддержания жизни планете требуется достаточно тепла для обеспечения углеродного цикла. Согласно теории, существенную роль в разогреве недр Земли играет радиоактивный распад долгоживущих изотопов урана и тория.

Этот процесс, в свою очередь, вызывает вулканическую дегазацию — выброс газов, содержащихся внутри планеты, в атмосферу через вулканы — на поверхность планеты. Дегазация продолжает круговорот углерода. Согласно новому исследованию, более старые планеты могли уже израсходовать радиоактивные ресурсы и, таким образом, не смогли сохранить тепло.

«Мы знаем, что эти радиоактивные элементы необходимы для регулирования климата, но мы не знаем, как долго насколько их хватит. Со временем они распадаются, — объясняет ведущий автор Кайман Унтерборн, научный сотрудник Юго-Западного исследовательского института в Техасе в заявлении вуза. — Кроме того, радиоактивные элементы неравномерно распределены по всей Галактике, и, по мере старения планет, у них может закончиться тепло. Так дегазация прекратится».

Экзопланеты без активной дегазации, скорее всего, будут холодными планетами-снежками. А вот молодые планеты с умеренным климатом лучше всего подходят для поиска жизни, заключают ученые.

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