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Жена российского оккупанта призывает убивать и пытать украинских детей

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  • 11.05.2022, 10:59
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Жена российского оккупанта призывает убивать и пытать украинских детей

Ее возмутило то, что они отказались рисовать российскую символику к «празднованию Дня победы».

Служба безопасности Украины опубликовала шокирующий перехват телефонного разговора находящегося под Харьковом российского оккупанта со своей женой. Она живет в приграничном с Украиной городе, куда захватчики насильственно вывозят украинцев с захваченных территорий, и призывает пытать детей.

Как выразились в СБУ, "это существо женского пола" возмутило, что украинские дети отказались рисовать российскую символику "к празднованию Дня победы".

Она жалуется, что граждан Украины везут в Россию: "Взяли бы их всех там и попереубивали бы на х*р".

"Я бы им наркотики уколола, если бы работала, смотрела бы им в глаза и сказала: "Сдыхайте, мучайтесь". Я бы им пис*ки резала, звезды на спинах вырезала. И вообще по уху каждый день отрезала бы, по пальцу, чтобы им больно так было", – говорит жена оккупанта.

Такие слова, судя по записи, шокировали даже самого российского захватчика, который не нашелся что ответить: "Ну это же дети, Юль!"

"Я прям ненавижу этих украинцев. Я бы даже детей этих расстреляла бы", – добавила жена оккупанта.

"Очевидно одно: "руZZкий мир" – это и есть современный нацизм, какими бы лозунгами и целями он ни прикрывался", – резюмировали в СБУ.

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