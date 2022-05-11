Белорусы начали сильно экономить на еде 11.05.2022, 16:26

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К каким последствиям это приведет?

Академический директор Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра (BEROC) Катерина Борнукова в интервью «Филину» рассказала о том, смогут ли власти решить проблемы, связанные с обнищанием населения в условиях санкций.

— По данным исследования ВЕROC, более половины населения Беларуси ощущают снижение доходов, 20% людей уже сегодня экономят на еде. К каким последствиям это приведет?

— Доходы снижаются очевидно, доля респондентов, которые говорят об этом, достаточно высокая – выше, чем среднестатистическая. Поэтому можно считать, что начало экономического кризиса уже заметно отражается на доходах.

Экономия на еде связана не только с падением доходов, но и с ростом цен. Продукты дорожают быстрее, чем другие товары. Соответственно, экономия на еде – это одна из основных стратегий, которые используют белорусы, когда сталкиваются со снижением доходов.

Это означает снижение качества жизни для одиноких белорусов, которые в среднем расходуют на еду почти 40 процентов дохода. Для уязвимых категорий, таких, как пенсионеры, семьи с двумя и больше детьми, это еще большая доля расходов.

Экономия на еде также приводит к ухудшению здоровья, потому что люди потребляют меньше белков, овощей и фруктов, больше простых углеводов и жиров.

Снижение доходов запускает экономический цикл. Большой процент респондентов, участвовавших в исследовании, на вопрос, хорошее ли сейчас время для крупных покупок, ответили «нет».

Это отражает то, что называем потребительскими настроениями.

Люди не будут покупать товары длительного пользования, отложат покупки до последнего. Если еще полгода назад думали купить холодильник, теперь они будут ждать, пока техника не сломается. Это снижает общий спрос в экономике.

Люди начинают больше экономить, меньше потреблять, даже если их доходы еще не уменьшились, и это влияет в общем на спрос в экономике. Это значит, что беднее становятся производители товаров и услуг. И это, в свою очередь, запускает снижение доходов уже других слоев населения.

Сейчас мы наблюдаем более длительный кризис. И тут возникает два нюанса. Первый – непонятно, смогут ли госпредприятия обходиться без увольнений, и насколько они смогут финансово поддерживать занятость. Во-вторых, этот подход полностью исключает частный сектор, в котором занята почти половина трудоспособного населения.

Мы видели и во время пандемии ковида то, что у тех, кто был занят в частном секторе, доходы падали гораздо быстрее. И такое же может случиться и сейчас.

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