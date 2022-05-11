Белорусский офицер: Командиры военных частей заявили, что не пойдут в Украину 11.05.2022, 16:43

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Александр Пануца

Белорусы сделают все, чтобы не принимать участия в войне.

Александр Пануца — офицер запаса из Гомеля, обращение которого к белорусским военным в первые дни войны прочитали и посмотрели десятки тысяч человек. В общественную жизнь он пришел еще в 2012 году, когда ему пришлось бороться за свои имущественные права.

В 2020 году не смог остаться в стороне от событий, за что попал под преследование. В беседе с проектом «Штодзень» он рассказывает о том, был ли эффект от его антивоенного обращения и какие настоящие настроения царят среди белорусских офицеров.

— На какой эффект рассчитывали, когда записали обращение к белорусским военным в первые дни войны?

— Я рассчитывал на то, что в Вооруженных Силах Беларуси находится до 80% довольно образованных ребят, которые получали хорошие знания и которые не могут быть глупыми по факту. Я надеюсь, они понимают происходящее, в том числе то, что РФ старается вовлечь белорусских военных в эту войну.

У меня был расчет на то, что я буду для них таким «трезвым взглядом со стороны», потому что я давно не служу. Кроме того, у меня хорошая репутация среди многих белорусских офицеров, с которыми учился и служил. Соответственно, я имел надежду, что мое обращение к тем людям, среди которых около 50% против данной войны, приведет к тому, чтобы они не пошли воевать в Украину, чтобы не запачкали страну в грязи, чтобы приняли правильное решение.

— Есть ли какая-то обратная связь с офицерами, к которым вы обращались? Кто-то из них пытался с вами поговорить?

— Обратная связь есть. Если сказать честно, даже подумать не мог, что так массово отреагируют. Многие откликнулись, от кого я этого и не ожидал вовсе. Я услышал даже тех, кого не слышал лет 10. Они связались со мной, высказали свое мнение, для них было важно, чтобы я услышал их мнение. Многие сказали, что открыто выступить с протестом не могут, так как будут наказаны законодательством, но сделают все, включая то, что если их введут на территорию Украины, то они будут сдаваться в плен.

— Многие военные аналитики и эксперты высказывали мнение о неготовности белорусских военных воевать в Украине. Насколько эти оценки соответствуют действительности?

— Я не могу, к сожалению, говорить от имени всех, но те, кто со мной связался, меня заверили, что сделают все, чтобы не принимать участие в войне. Добавлю, что это говорили люди, которые являются в том числе командирами частей.

— Насколько белорусские офицеры себя хорошо чувствуют в эмоционально-моральном плане, учитывая, что Беларусь испачкали в историю агрессии против Украины?

— Будем говорить открыто, что люди, прекрасно осознававшие природу белорусского режима, давно ушли из силовых структур, в том числе я. Они поняли, что собой представляет нынешняя власть. А что касается тех, кто остался служить, то, как мы видели в 2020 году, у этих людей от понятия офицер одно название осталось. Я очень сомневаюсь, что их мучает совесть. Фактическое поведение этих офицеров и их слова во время наших разговоров показывают, что они боятся за свою шкуру. Тут дело не в совести, что они якобы волнуются о том, что о них подумают близкие или какие-то там международные организации, если они войдут на территорию Украины. Просто они прекрасно понимают разницу между старушками с плакатами на мирных белорусских протестах и вооруженными до зубов украинцами, 80% из которых прошли через АТО (антитеррористическая операция на востоке Украины, которая продолжалась с 2014 по 2022 гг, — прим.ред.) и умеют воевать. Это не столько совесть, сколько просто страх за свою шкуру.

— Как вы оцениваете боеспособность украинской армии? Делаете ли вы какие-то выводы, исходя из вашего военного образования?

— Я не только делаю выводы, но и каждый день держу связь с друзьями из Украины, некоторые из которых являются действующими офицерами. Часть своего обучения я проходил в Сумском артиллерийском институте в Украине. И поэтому у меня много украинских друзей осталось после этого обучения.

Мы постоянно находимся на связи, поддерживаем хорошие отношения. Они рассказывают из первых уст информацию, говорят, как и что проходит. На данный момент я оцениваю боеспособность ВСУ как очень высокую с тем учетом, что своего качественного и современного вооружения у них было на две недели в начале войны, но при дальнейшей поддержке Европы и США боеспособность украинской армии выросла.

Но будем говорить открыто: воюет не оружие, воюют люди. Моральное состояние людей, воюющих за Родину, и оккупантов, которые нападают на другую страну без причины, — это разный боевой дух. Если человек защищает свой дом, а ему противостоит российский солдат срочной службы, то это разные мотивации. Не надо также забывать, что с 2014 года в Украине проходит АТО. И к этому АТО привлекалось почти 70% боеспособного населения Украины, которое имеет реальный боевой опыт. Ясно, что в РФ больше ресурсов, но моральные обстоятельства снижают боеспособность путинской армии на десятки процентов.

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