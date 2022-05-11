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Продуктовая инфляция в Беларуси приблизилась к отметке в 20%

  • 11.05.2022, 16:44
Продуктовая инфляция в Беларуси приблизилась к отметке в 20%

Цены на продукты и непродовольственные товары продолжают расти.

Годовая инфляция в апреле разогналась до 16,8% годовых, сообщает zerkalo.io со ссылкой на Белстат. При этом цены на продукты в годовом выражении выросли на 19%, а на непродовольственные товары - на 18,6%. 

Месячная инфляция в апреле составила 1,6%. Заметнее всего за прошлый месяц подорожали продукты - на 3,9%. Непродовольственные товары в апреле прибавили в цене на 0,7%, а платные услуги, по официальной статистике, подешевели на 1,3%. 

С начала этого года инфляция составила 11,1%. 

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