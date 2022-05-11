В центре Еревана сторонники оппозиции блокировали здание мэрии 2 11.05.2022, 20:58

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Сторонники оппозиции в Ереване вышли на новую акцию гражданского неповиновения.

В центре Еревана несколько сотен участников акции гражданского неповиновения в среду, 11 мая, окружили ереванскую мэрию и попытались ворваться в здание, их действиям препятствовали сотрудники правоохранительных органов, сообщает "Интерфакса". Один из лидеров оппозиции, депутат от партии "Дашнакцутюн" и вице-спикер парламента Ишхан Сагателян призвал своих сторонников заблокировать все входы и выходы в здание мэрии. После этого туда были стянуты дополнительные силы полиции, передает DW.

Сагателян отказался отвести демонстрантов от здания мэрии, но спустя два часа призвал их разблокировать здание, заявив, что "цель выполнена". "Призываю разблокировать здание и продолжить наше победное шествие. В завтрашней Армении не будет "черных" и "белых", "своих" и "чужих", "прежних" и "нынешних", мы должны жить в единении", - цитирует его слова "Интерфакс".

Между тем издание News.am пишет, что сторонники оппозиции неоднократно заявляли, что не собираются заходить в мэрию, их целью является лишь нарушение работы учреждения, контролируемого, по их словам, премьер-министром Николом Пашиняном. "Никакого насилия народ не применяет. Это принципиальный вопрос. Наше единство принесет единение чтобы противостоять угрозам. Если будут провокации, виновные ответят", - заявил депутат от блока "Армения" Арцвик Минасян. Акции у здания мэрии Еревана предшествовала демонстрация, в которой участвовали несколько тысяч человек. После того как здание мэрии было разблокировано, активисты продолжили шествие в центре Еревана, пишет News.am.

Новая волна антиправительственных протестов в Ереване

Антиправительственные протесты, организованные парламентской оппозицией и рядом оппозиционных групп, продолжаются в Ереване с 17 апреля. Они начались после речи премьер-министра Пашиняна в парламенте, где он выступил с инициативой "опустить планку в вопросе статуса Карабаха" и призвал подписать мирное соглашение с Азербайджаном.

30 апреля экс-глава Службы национальной безопасности (СНБ) Артур Ванецян, ранее задерживавшийся по подозрению в покушении на Пашиняна и узурпации власти, заявил об объединении всех оппозиционных сил вокруг требования об отставке главы правительства. По его словам, в случае прихода оппозиции к власти, будут приняты меры по пресечению "односторонних уступок" Азербайджану, углублены отношения с Россией.

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