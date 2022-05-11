Литовские военные останутся на границе с Беларусью 11.05.2022, 22:54

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Литовская граница с Беларусью будет охраняться в усиленном режиме.

Литовская граница с Беларусью будет по-прежнему охраняться в усиленном режиме, и на наиболее опасных участках литовско-белорусской границы останутся постоянные войска. Решение было согласовано в ходе встречи министра внутренних дел Агне Билотайте и главы литовского минобороны Арвидаса Анушаускаса.

По словам Билолайте, с момента введения ЧП угрозы государственной безопасности и общественному порядку не только сохранились, но и возросли.

«Спровоцированная Россией война в Украине продолжается, совершаются преступления против человечности, военные преступления и постоянные нарушения международного права. Все это привело к масштабному гуманитарному кризису и наплыву военных беженцев из Украины. Угрозы на границе с Беларусью не исчезли и не изменились, беларусский режим продолжает свои усилия по дестабилизации политического и общественного порядка в соседних странах, появился новый маршрут нелегальной миграции через Россию. Поэтому мы должны оставаться бдительными и сосредоточенными в наших ответных действиях. Пока страна находится в чрезвычайном положении, военная помощь для защиты государственной границы необходима», — приводит ее слова пресс-служба литовского МВД.

По данным Объединенного ситуационного центра, если в начале года наблюдалось снижение потока нелегальной миграции из Беларуси, то весной она вновь активизировалась. Вполне вероятно, что это связано со все более благоприятными погодными условиями. В большинстве случаев мигранты из стран происхождения едут через Россию в Беларусь, а затем в Литву.

В этом году пограничники предотвратили попытки 1613 иностранцев незаконно пересечь границу Литвы со стороны Беларуси.

В настоящее время в Литве действует режим чрезвычайного положения в связи с военной агрессией России против Украины, а также режим ЧП в связи с массовым притоком иностранцев.

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