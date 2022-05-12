Эксперты раскрыли планы российских захватчиков на Одессу и область 5 12.05.2022, 9:21

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Враг настойчиво пытается уничтожить мост через Днестровский лиман.

Российские оккупанты пытаются уничтожить мост через Днестровский лиман на юге Одесской области, по нему нанесены уже четыре ракетных удара. Таким образом РФ, вероятно, хочет отрезать Одессу от поставок гуманитарных грузов из Европы, считает спикер ОВА Сергей Братчук.

Об этом идет речь в материале РБК-Украина.

Также утверждается, что возможное уничтожение моста может отрезать украинские силы от подкрепления, поставок техники, вооружения и обеспечения.

"Тогда атакой с Приднестровья можно было бы усложнить нашу ситуацию и огласить о создании так называемого южнобессарабского плацдарма и оттуда угрожать и Одессе, и Молдове", - предполагает полковник запаса ВСУ, военный эксперт Сергей Грабский.

По словам другого военного эксперта, Михаила Жирохова, удары по мосту могут означать намерения россиян высадить морской десант на юге области - как раз за мостом.

После этого, прогнозирует он, варианты развития событий могут быть разные. Первый из них - враг пробивается в Приднестровье и оттуда наносит удар по Молдове. В другом случае возможна атака Одессы и области.

"Если посмотреть на хронологию событий, то пару недель назад было заявление одного из генералов российской армии о том, что они будут наступать на Николаев и дальше выходить на Одессу. Затем мы увидели достаточно странные заварушки в районе Приднестровья буквально перед началом майских праздников. И это также совпало с примечательной активностью в Одессе и Южной Бессарабии", - отметил Сергей Грабский.

Эксперты также предполагают, что враг может пытаться укрепить свой контингент на острове Змеиный. Он находится в 40 км от береговой части Одесской области в Черном море. Там россияне могут установить пункт управления и установить средства ПВО. Таким образом, просматривается план подготовки наступления на Одессу, говорит Грабский.

В то же время точные планы врага неясны из-за наличия пробелов в них, констатирует Жирохов.

Напомним, ранее сообщалось, что 10 мая российские оккупанты в четвертый раз попали ракетой в мост через Днестровский лиман в Одесской области. Местные власти считают, что враг таким образом пытается нарушить логистику в регионе.

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