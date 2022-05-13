Из-за санкций Запада белорусский табачный рынок останавливается «на перекур» 2 13.05.2022, 12:07

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В торговых точках Беларуси исчезают некоторые марки сигарет.

Курильщики в Беларуси столкнулись с тем, что ассортимент табачных изделий в магазинах существенно сократился. Другие же сигареты после недолгого исчезновения опять на полках, но качество их стало гораздо хуже, сообщает «Белсат».

Еще с середине апреля премьер-министр Беларуси Роман Головченко во время встречи со своим российским коллегой Михаилом Машустиным пожаловался, что западные санкции против Минска значительно превышают санкции против Москвы. Головченко перечислил, что запрет на поставки коснулся машиностроения, деревообработки, строительных материалов, химии, нефтехимии, табачной отрасли.

И в результате последствия санкций начинают ощущать белорусы. В магазинах пропадают некоторые товары. Во многих торговых точках курильщики не могут приобрести табачные изделия. Речь идет главным образом о марках известных западных корпораций.

Массовый уход из России и Беларуси собственников табачных марок

Еще в прошлом году British American Tobacco (известная марками сигарет KENT, Rothmans, Vogue, Lucky Strike, Pall Mall) заявила, что из-за санкций США прекращает сотрудничество с гродненской табачной фабрикой «Неман». Еще до конца 2021 года белорусский производитель работал на запасах продукции. А позже сигареты BAT вообще исчезли с полок торговых точек. Через некоторое время курильщики вновь смогли приобрести KENT, Pall Mall. Вот только потребители обратили внимание, что качество сигарет значительно ухудшилось. При этом Rothmans, Vogue, Lucky Strike так и не вернулись на белорусский рынок.

Несмотря на то, что качество табачных изделий стало хуже, цены на сигареты выросли и продолжают расти.

Интересно, что сложности на белорусском рынке табачных изделий возникают после того, когда западные компании объявляют об уходе, или вообще уходят с российского рынка. Еще в начале года из России ушла Philip Morris (выпускает сигареты марок Marlboro, LM, Bond Street, Parliament, табачные стики для систем нагревания Iqos). British American Tobacco заявила, что покидает российский рынок в марте, а Japan Tobacco (производитель сигарет Winston, Camel, Sobranie, LD) заявила об уходе в апреле.

Соответственно с этими заявлениями исчезают на полках белорусских магазинов и соответствующие марки сигарет. Так в белорусских магазинах практически невозможно приобрести Marlboro, Parliament. В конце апреля исчезли сигареты Winston, Camel.

«Раньше поставщики привозили очень большой ассортимент сигарет. А сейчас перечень очень скромный. В основном мы получаем сигареты гродненской табачной фабрики. И то, буквально несколько наименований. Санкции довольно сильно коснулись производства этой отрасли, по крайней мере так нам объясняют поставщики», – рассказали «Белсату» в одной из торговых точек.

Белорусский табачный рынок выходит «на перекур»

Сейчас в Беларуси существует три крупных производителя сигарет. Кроме гродненской фабрики «Неман» работает Минский «Табак-Инвест» Павла Топузидиса и Виктора Петровича и «Интер-Тобакко» подсанкционного Алексея Олексина (последнему принадлежит сеть киосков «Табакерка», эксклюзивное право на продажу продукции ГТФ и исключительное право на импорт табачного сырья).

Пока ни один из производителей не сообщил о сокращении выпуска определенных марок сигарет. Но их отсутствие на полках и так свидетельствует о сложностях в отрасли. Чиновники ранее сообщали, что будут искать возможности поставки табака из Азии. Но на сайте ГТФ до сих пор пишут, что табак, оборудование и бумагу привозят из стран Европы.

Тем не менее сырье из Азии значительно отличается от европейского в плане качества. Хуже станет также с фильтром для сигарет, упаковками.

Ранее издание «Office Life» со ссылкой на свои источники сообщило, что в Беларуси ожидается существенный передел табачного рынка. Власти намерены принять новый закон, который ограничит количество торговцев табачными изделиями. Оптовую торговлю хотят сосредоточить только в руках одного государственного юрлица, а розничной получат право заниматься только сети АЗС, «Табакерки» и некоторые государственные магазины.

Пока подтверждения этой информации нет. В конце апреля в Беларуси вступил в силу указ, согласно которому права на импорт табачного сырья получили ГТФ и «Табак-инвест».

Следует помнить, что Минздрав предупреждает о вредности курения и призывает избавиться от этой привычки. К тому же сложности с приобретением сигарет и их плохое качество являются хорошим поводом, чтобы перестать курить.

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