Российская армия потеряла огромное количество техники на Донбассе

Российская армия потеряла огромное количество техники на Донбассе3
- 14.05.2022, 8:18
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Стало известно, какой урон нанесли ВСУ врагу за сутки.
За сутки украинские воины отбили 10 атак российских оккупантов на Донбассе.
Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.
"На Донецком и Луганском направлениях за минувшие сутки отбито десять атак российских оккупантов, уничтожено пять танков, пять артиллерийских систем, шесть единиц боевой бронированной техники и семь автомобилей противника", - говорится в сообщении.
Подразделениями противовоздушной обороны сбито три беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".