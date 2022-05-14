Российская армия потеряла огромное количество техники на Донбассе 3 14.05.2022, 8:18

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Стало известно, какой урон нанесли ВСУ врагу за сутки.

За сутки украинские воины отбили 10 атак российских оккупантов на Донбассе.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"На Донецком и Луганском направлениях за минувшие сутки отбито десять атак российских оккупантов, уничтожено пять танков, пять артиллерийских систем, шесть единиц боевой бронированной техники и семь автомобилей противника", - говорится в сообщении.

Подразделениями противовоздушной обороны сбито три беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".

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