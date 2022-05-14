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Российская армия потеряла огромное количество техники на Донбассе

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  • 14.05.2022, 8:18
  • 5,998
Российская армия потеряла огромное количество техники на Донбассе

Стало известно, какой урон нанесли ВСУ врагу за сутки.

За сутки украинские воины отбили 10 атак российских оккупантов на Донбассе.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"На Донецком и Луганском направлениях за минувшие сутки отбито десять атак российских оккупантов, уничтожено пять танков, пять артиллерийских систем, шесть единиц боевой бронированной техники и семь автомобилей противника", - говорится в сообщении.

Подразделениями противовоздушной обороны сбито три беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".

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