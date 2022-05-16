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МВД Литвы: Атака мигрантами из Беларуси не закончилась

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  • 16.05.2022, 17:26
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МВД Литвы: Атака мигрантами из Беларуси не закончилась

В Вильнюсе заявили, что через Россию сформирован новый маршрут нелегальной миграции.

Поэтому атака мигрантами из Беларуси не закончилась, пишет Delfi.

Представитель МВД Литвы Дарюс Домаркас говорит, что "люди прибывают в Москву, а поскольку доступ в Беларусь не ограничен, они прибывают в Беларусь". А далее "представители белорусского режима направляют их в Евросоюз".

Литовские силовики фиксируют нелегалов не только из стран Ближнего Востока, из Беларуси приходят даже кубинцы. "У нас имеются такие данные, что есть рейсы в Москву не только с Ближнего Востока, например, с Кубы, а потом поездом в Беларусь, а из Беларуси в Евросоюз", — говорит Домаркаса.

Новую тенденцию, когда мигранты добирались в Беларусь через Россию, Министерство внутренних дел Литвы заметило еще в марте.

В этом году литовские пограничники развернули обратно в Беларусь 1621 иностранца, пытавшихся нелегально перейти границу. С пятницы не было ни одной попытки перехода границы. Представитель МВД Литвы призывает не успокаиваться и не терять бдительности.

Запад возложил ответственность за миграционный кризис на границах стран ЕС на власти Беларуси. Летом 2021-го мигранты сотнями шли в Литву, с осени — в Польшу. Польские пограничники ежедневно фиксируют попытки перехода границы.

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