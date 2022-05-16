Сыну бизнесмена Войтеховича дали два года колонии за протесты 6 16.05.2022, 18:56

3,350

Илья Войтехович

Его задержали на границе, когда он ехал на похороны отца.

В Минске 16 мая огласили приговор Илье Войтеховичу, которого судили за участие в акции протеста.

Суд признал мужчину виновным по части 1 статьи 342 УК РБ (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них) и назначил два года колонии, сообщил редакции «Зеркало» информированный источник.

Напомним, о задержании Ильи Войтеховича медиа сообщили 16 января — на следующий день после того, как прошли похороны главы бизнес-инкубатора сельского предпринимательства «Комарово» Эдуарда Войтеховича. Источники говорили, что молодой человек как раз ехал на похороны. Но так на них и не попал — его задержали на границе и доставили на Окрестина. В СИЗО он провел четыре месяца.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».