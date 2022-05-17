Ученым удалось расшифровать загадочные тексты майя 17.05.2022, 7:49

Иероглифы украшали древний сосуд.

Ученым удалось расшифровать загадочные тексты майя, которые оставались скрытыми на протяжении тысячелетий. Проводилась работа специалистами из Национального института антропологии и истории Мексики.

Иероглифы украшали сосуд, который был найден командой археологов в рамках проекта «Поезд майя». Последний выполняет движение по Юкатану, осуществляя остановки, во время которых ученые имеют возможность проводить раскопки.

Артефакт обнаружили, когда работы шли рядом с городом Макскану. Находился сосуд внутри здания, построенного в доиспанский период. Датируется предмет отрезком времени между 600 и 800 гг н. э.

По мере расшифровки текста историки пришли к выводу, что в руки к ним попало целое повествование. Посвящено таковое исторической личности — Чолому. Последнего причисляли к элите майя, его имя прежде обнаруживалось на артефактах, найденных в городе Оккинток. Судя по всему, он являлся саджалой и восклицателем, а работа его состояла в том, чтобы выкрикивать подписанные правителем приказы.

Пока неясно, какая функция возлагалась непосредственно на сосуд и найденную вместе с ним тарелку.

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