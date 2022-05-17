США провели успешное испытание гиперзвукового оружия 5 17.05.2022, 9:36

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фото: ВМС США

Запуск был произведен у побережья Южной Калифорнии.

В Калифорнии успешно проведено испытание гиперзвуковой крылатой ракеты воздушного базирования AGM-183A, сообщили Военно-воздушные силы США.

Запуск был произведен с самолета B-52H «Стратофортресс» у побережья Южной Калифорнии в субботу, 14 мая. Двигатель ракеты-носителя после отделения от самолета запустился успешно и продолжал работать в течение ожидаемого времени. Ракета достигла гиперзвуковой скорости, в пять раз превышающей скорость звука.

Таким образом, трудности прошлого года, когда несколько летных испытаний ракеты прошли неудачно, теперь успешно преодолены, сказал бригадный генерал Хит Коллинз, руководитель программы ВВС по вооружению.

Испытания проводили летчики 419-й летно-испытательной эскадрильи с базы ВВС Эдвардс, исполнение было безупречным, отметил командир эскадрильи подполковник Майкл Юнгквист.

«Мы делаем все возможное, чтобы как можно скорее передать это революционное оружие нашим бойцам», — добавил он.

Как отмечается в пресс-релизе, гиперзвуковое оружие разработано, чтобы дать США возможность удерживать фиксированные, высокоценные, чувствительные ко времени цели в спорной обстановке с отдаленной дистанции. Оно также расширит возможности нанесения точечных ударов, позволяя наносить быстрые ответные удары по хорошо защищенным наземным целям.

Это первый пресс-релиз США об успешном испытании гиперзвукового оружия. Ранее CNN со ссылкой на собственный источник в Пентагоне сообщало, что в середине марта ВВС США уже провели успешное аналогичное испытание гиперзвуковой ракеты, однако не разглашали информацию о нем, чтобы избежать эскалации с Россией во время поездки президента Джо Байдена в Европу.

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