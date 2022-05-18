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Бывший политзаключенный Дмитрий Кулаков служит в батальоне Калиновского

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  • 18.05.2022, 8:11
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Бывший политзаключенный Дмитрий Кулаков служит в батальоне Калиновского

Белорус сбежал с «химии» и стал добровольцем.

Журналистка Евгения Долгая запостила в «Фейсбуке» фото парня в военной форме. Это Дмитрий Кулаков — бывший белорусский политзаключенный. Его осудили на 3,5 года «химии», но прошлым летом он с нее сбежал в Литву. А когда началась война в Украине — вступил в батальон Кастуся Калиновского.

Дмитрия, у которого есть двое несовершеннолетних детей, осудили на «химию» по статье о насилии либо угрозе применения насилия в отношении силовика и по статье об оскорблении представителя власти.

Отбывать наказание его направили в Шклов, а там он в знак протеста, что его не пустили на свидание с женой, проглотил кусок металлической ложки.

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