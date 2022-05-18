В России опять бросили коктейли Молотова в один из военкоматов 2 18.05.2022, 13:08

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Атаке подверглось здание в Щелкове.

В Подмосковье совершено очередное нападение на военкомат.

В этот раз неизвестный кинул две бутылки с зажигательной смесью в здание Щелковского военного комиссариата, - сообщает телеграм-канал Baza.

В результате поджога пострадали два кабинета здания, в том числе - архив комиссариата. Сейчас поджигателей ищет полиция.

В ночь на 18 мая в здание военкомата в подмосковном Щелково бросили два «коктейля Молотова».



В результате поджога пострадали два кабинета здания, в том числе — архив комиссариата. Это уже 12 подобный поджог (или попытка поджога) с начала войны. pic.twitter.com/u7qFeKN7dl — charter97.org (@charter_97) May 18, 2022

Это уже, как минимум, двенадцатый случай попытки поджога военкоматов в России, - отмечает издание.

Последнее нападение было совершено несколько дней назад на здание военкомата в Волгограде.

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