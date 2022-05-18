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В России опять бросили коктейли Молотова в один из военкоматов

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  • 18.05.2022, 13:08
  • 3,156
В России опять бросили коктейли Молотова в один из военкоматов

Атаке подверглось здание в Щелкове.

В Подмосковье совершено очередное нападение на военкомат. 

В этот раз неизвестный кинул две бутылки с зажигательной смесью в здание Щелковского военного комиссариата, - сообщает телеграм-канал Baza.

В результате поджога пострадали два кабинета здания, в том числе - архив комиссариата. Сейчас поджигателей ищет полиция.

Это уже, как минимум, двенадцатый случай попытки поджога военкоматов в России, - отмечает издание.

Последнее нападение  было совершено несколько дней назад на здание военкомата в Волгограде.

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