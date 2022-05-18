В России опять бросили коктейли Молотова в один из военкоматов

В России опять бросили коктейли Молотова в один из военкоматов2
- 18.05.2022, 13:08
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Атаке подверглось здание в Щелкове.
В Подмосковье совершено очередное нападение на военкомат.
В этот раз неизвестный кинул две бутылки с зажигательной смесью в здание Щелковского военного комиссариата, - сообщает телеграм-канал Baza.
В результате поджога пострадали два кабинета здания, в том числе - архив комиссариата. Сейчас поджигателей ищет полиция.
В ночь на 18 мая в здание военкомата в подмосковном Щелково бросили два «коктейля Молотова».— charter97.org (@charter_97) May 18, 2022
В результате поджога пострадали два кабинета здания, в том числе — архив комиссариата. Это уже 12 подобный поджог (или попытка поджога) с начала войны. pic.twitter.com/u7qFeKN7dl
Это уже, как минимум, двенадцатый случай попытки поджога военкоматов в России, - отмечает издание.
Последнее нападение было совершено несколько дней назад на здание военкомата в Волгограде.