В Беларуси резко просел рынок ИТ-вакансий 2 18.05.2022, 14:23

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Отрасль стремительно «скукоживается».

После стремительного мартовского погружения рынок ИТ-вакансий в Беларуси, казалось, плавно опустится на дно, но произошло новое ощутимое погружение, пишет devby.io.

Количество активных ИТ-вакансий в апреле по сравнению с мартом упало еще на 22%, до 5 267. Да, это не мартовская отвесная стена, но все же очень крутой уклон, уносящий рынок в глубокие глубины. Для сравнения: во время последнего провала, сезонного новогоднего, активных вакансий было в два раза больше. На пике активности, в июле 2021-го, в три раза больше.

Такой же уклон, даже больше, демонстрирует апрельская статистика в разрезе ПВТ: всего 1772 активные вакансии, это минус 23% к марту и минус 70% к традиционно мертвому декабрю 2021 года. А между тем на пике, в сентябре 2021, это число едва не достигло 10 тысяч. Куда делся «десятитысячник»? Вероятно, тектонические сдвиги сместили высокогорный рельеф в соседние страны.

Число активных ИТ-вакансий без учета LinkedIn в апреле падало чуть меньшими темпами — в апреле оно просело на 18%. Эта выборка позволяет оценить нынешнее состояние рынка на более длинном временном промежутке (данные о вакансиях на LinkedIn стали накапливаться лишь с июля 2020 года).

Так вот, апрельская отметка — 4746 активных вакансий — стала антирекордом за весь «период наблюдения», с января 2018 года. Она на 11% ниже нижайшей отметки двухлетней давности, когда мир накрыла первая волна пандемии. И почти на 60% ниже того, что было на пике — в июле 2021 года.

Антирекорд за четыре с лишним года и у активных вакансий без учета LinkedIn в ПВТ — всего 1633. Это минус 23% к марту и минус почти 70% к пиковому показателю июля 2021 года. К большому провалу первой волны ковида в апреле 2020-го — минус 19%.

Достичь исторических глубин не удалось только метрике «активные компании без учета LinkedIn», хотя кривая и тут настойчиво снижается: минус 6% к марту в целом по рынку и минус 5% в разрезе ПВТ. Все же зафиксированные отметки — 1901 и 330 — чуть выше или на уровне «исторических минимумов» весны 2020-го. В разрезе ПВТ были времена менее активные, но то было давно — еще в 2018 году.

А вот у сводной метрики «активных компаний с учетом LinkedIn» — новые месячные антирекорды: всего 2010 компаний в целом по рынку (минус 6% к марту) и 342 (минус 5% к марту) в разрезе ПВТ. Так мало с июля 2020 года впервые. Даже в декабре 2020 года, когда новогодние праздники наложились на поставгустовский травматический синдром, активных компаний было побольше — 2182, в том числе 386 в ПВТ. Очевидно, те компании, что приостановили наем в Беларуси, пока не передумали.

Такие данные подготовил для dev.by программист Андрей Дудинский. С января 2018 года он агрегирует объявления о белорусских вакансиях для ИТ-специалистов на 20 общедоступных интернет-ресурсах — джоббордах (включая jobs.dev.by и rabota.by) и агрегаторах вакансий — и преобразует их в аналитические метрики. С июля 2020 года в базе данных учитываются также вакансии в Linkedin.

Первая неделя мая тренд на рынке вакансий не изменила: он по-прежнему нисходящий. Конечно, сказалась еще и длинные выходные.

Итого в апреле ИТ-вакансии продолжали бегство с рынка Беларуси, после месяца военных действий отрасль так и «не притерпелась» к новым реалиям. В мае на залпы орудий наложились залпы салютов — долгие выходные — так что для статистики вакансий не исключен новый кумулятивный эффект.

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