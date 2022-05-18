Ученые нашли потенциально живой организм в кристалле возрастом 830 млн лет 18.05.2022, 14:55

Находка геологов имеет важное значение в поисках следов жизни на Земле и на других планетах.

Команда геологов обнаружила останки доядерных водорослевых живых организмов внутри кристалла каменной соли возрастом 830 млн лет. Ценность находки в том, что сам минерал может оказаться богатым источником знаний о состоянии морской воды того периода. Более того, организмы, заключенные в кристалл соли, могут все еще быть живыми.

Обычно микроскопические ископаемые доходят до наших дней в ином виде, спрессованные в камень, например, в сланце. Соль не способна сохранить органический материал в таком же виде. Вместо этого, когда кристалл соли формируется в соленой воде, внутрь попадает небольшое количество жидкости. Это и делает галиты, как их еще называют, такими ценными источниками информации о температуре и составе воды и даже атмосферы во времена формирования минерала, рассказывает Science Alert.

Центральная часть Австралии сейчас представляет собой пустыню, но прежде тут было соленое море. Один из образцов, взятых из фитоценоза Брауна (хорошо задокументированной стратиграфической единицы неопротерозоя) в 1997 году, исследовала команда ученых под руководством Сары Шредер-Гомес из Университета Западной Вирджинии. При этом они использовали неинвазивные оптические методы, сохранившие галит — и все, что внутри — неповрежденным.

Внутри ученые обнаружили органику в твердой и жидкой форме, соответствующую прокариотическим и эукариотическим клеткам. Некоторые из образцов носили следы распада, тогда как другие демонстрировали тот же уровень флуоресценции, как и современные организмы, что свидетельствует об отсутствии повреждений.

Таким образом, возможно, что некоторые из организмов еще живы, отмечают исследователи. Жидкость, попавшая внутрь кристалла, могла стать пригодной средой обитания для микроскопических колоний. В конце концов, в прошлом ученым уже удавалось извлечь живые прокариотические организмы из галитов возрастом 250 млн лет.

Находка геологов имеет важное значение в поисках следов жизни на Земле и на других планетах, где имеются крупные залежи каменной соли, указывающие на существование в прошлом резервуаров с жидкой водой.

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